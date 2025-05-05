Назначен новый глава здравоохранения Карагандинской области

Нового руководителя представил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев на аппаратном совещании, подчеркнув, что назначение Самата Кенжибаева основано на его высоком профессионализме и глубоком понимании проблем отрасли.

Самат Кенжибаев начал трудовую деятельность как врач анестезиолог-реаниматолог после окончания Семипалатинского государственного медицинского института в 1994 году по специальности «педиатрия».

Он прошёл все этапы профессионального роста: от врача до главного врача и управленца. Работал в различных медицинских учреждениях региона: был главным врачом противотуберкулезного диспансера в Темиртау, руководил Центральной районной больницей Осакаровского района, а также занимал административные должности в областном управлении здравоохранения. С 2016 года и до нового назначения возглавлял многопрофильную больницу Темиртау.

Ранее в Карагандинской области назначили руководителя управления культуры, архивов и документации.