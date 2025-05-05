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    11:17, 05 Май 2025 | GMT +5

    Назначен новый глава здравоохранения Карагандинской области

    Управление здравоохранения Карагандинской области возглавил Самат Кенжибаев — опытный практик с более чем 30-летним стажем работы в системе здравоохранения, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат региона.

    Назначен новый глава здравоохранения Карагандинской области
    Фото: акимат Карагандинской области

    Нового руководителя представил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев на аппаратном совещании, подчеркнув, что назначение Самата Кенжибаева основано на его высоком профессионализме и глубоком понимании проблем отрасли.

    Самат Кенжибаев начал трудовую деятельность как врач анестезиолог-реаниматолог после окончания Семипалатинского государственного медицинского института в 1994 году по специальности «педиатрия». 

    Он прошёл все этапы профессионального роста: от врача до главного врача и управленца. Работал в различных медицинских учреждениях региона: был главным врачом противотуберкулезного диспансера в Темиртау, руководил Центральной районной больницей Осакаровского района, а также занимал административные должности в областном управлении здравоохранения. С 2016 года и до нового назначения возглавлял многопрофильную больницу Темиртау.

    Ранее в Карагандинской области назначили руководителя управления культуры, архивов и документации.

    Теги:
    Кадровые назначения Здравоохранение Регионы Казахстана Назначения Карагандинская область
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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