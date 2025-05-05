Назначен новый глава здравоохранения Карагандинской области
Управление здравоохранения Карагандинской области возглавил Самат Кенжибаев — опытный практик с более чем 30-летним стажем работы в системе здравоохранения, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат региона.
Нового руководителя представил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев на аппаратном совещании, подчеркнув, что назначение Самата Кенжибаева основано на его высоком профессионализме и глубоком понимании проблем отрасли.
Самат Кенжибаев начал трудовую деятельность как врач анестезиолог-реаниматолог после окончания Семипалатинского государственного медицинского института в 1994 году по специальности «педиатрия».
Он прошёл все этапы профессионального роста: от врача до главного врача и управленца. Работал в различных медицинских учреждениях региона: был главным врачом противотуберкулезного диспансера в Темиртау, руководил Центральной районной больницей Осакаровского района, а также занимал административные должности в областном управлении здравоохранения. С 2016 года и до нового назначения возглавлял многопрофильную больницу Темиртау.
Ранее в Карагандинской области назначили руководителя управления культуры, архивов и документации.