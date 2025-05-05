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    09:39, 05 Май 2025 | GMT +5

    Назначен руководитель управления культуры, архивов и документации Карагандинской области

    Руководителем управления культуры, архивов и документации Карагандинской области назначен Галымжан Отелбайулы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Галымжан Отелбайулы
    Фото: акимат Карагандинской области

    О кадровых изменениях сообщил аким области Ермаганбет Булекпаев на аппаратном совещании.

    Галымжан Отелбайулы окончил Государственный международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави и магистратуру Казахского национального университета имени аль-Фараби. Он магистр истории.

    Трудовую деятельность начал в СМИ. На Казахском радио был редактором общественно-познавательных программ, а также редактором НТК «Қазақстан». Работал на различных должностях в Министерстве культуры и информации РК. В 2012 году был заместителем начальника Управления культуры Карагандинской области, в 2016–2018 годах – руководителем управления культуры и архивов г. Алматы. В 2022–2024 годах занимал должность президента АО «Қазақ әуендері» Министерства культуры и информации РК.

    Напомним, на прошлой неделе в Казахстане произошел ряд кадровых назначений в различных государственных органах, акиматах и министерствах.

    Теги:
    Кадровые назначения Регионы Назначения Карагандинская область
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
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