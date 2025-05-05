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    12:44, 05 Май 2025 | GMT +5

    13 судей исключили из кадрового резерва в Казахстане

    Из кадрового резерва на вышестоящие и руководящие судейские должности исключены 13 судей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Высший судебный совет РК.

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    Фото: freepik.com

    - В соответствии с пунктом 37 Правил формирования и организации работы с кадровым резервом на должности председателя районного и приравненного к нему суда, председателя, председателей судебных коллегий и судьи областного и приравненного к нему суда, судьи и председателей судебных коллегий Верховного Суда из кадрового резерва на вышестоящие и руководящие судейские должности исключены 13 судей.

    По данной ссылке можно ознакомиться со списком лиц, исключенных из кадрового резерва.

    Актуальный список кадрового резерва на вышестоящие и руководящие судейские должности можно посмотреть здесь.

    Теги:
    Суды Правоохранительные органы
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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