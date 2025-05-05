12:44, 05 Май 2025 | GMT +5
13 судей исключили из кадрового резерва в Казахстане
Из кадрового резерва на вышестоящие и руководящие судейские должности исключены 13 судей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Высший судебный совет РК.
- В соответствии с пунктом 37 Правил формирования и организации работы с кадровым резервом на должности председателя районного и приравненного к нему суда, председателя, председателей судебных коллегий и судьи областного и приравненного к нему суда, судьи и председателей судебных коллегий Верховного Суда из кадрового резерва на вышестоящие и руководящие судейские должности исключены 13 судей.
По данной ссылке можно ознакомиться со списком лиц, исключенных из кадрового резерва.
Актуальный список кадрового резерва на вышестоящие и руководящие судейские должности можно посмотреть здесь.