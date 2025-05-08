В Таразе назначили акима одного из новообразованных районов

Барлық Төреханов родился в Алматинской области в 1979 году, имеет высшее образование. Окончил Гуманитарный университет транспорта и права имени Д.А. Конаева по специальности «Экономика». В 2012 году окончил Национальную школу государственной политики при Академии государственного управления, в 2013 году Университет Дьюка (Северная Каролина, США) по специальности «Государственная политика и управление», является членом Ассоциации юристов.

Трудовую деятельность начал в 2000 году заместителем директора ТОО «Акнур».

В разные годы работал на различных должностях в частных организациях и в РПК «Центр недвижимости» в городе Астана. С 2007 по 2012 год работал начальником Турксибского районного управления юстиции.

Затем с 2012 по 2018 годы занимал должность заместителя начальника управления юстиции Алматинской области. Также в течение трех лет работал директором департамента управления проектами АО «Самрук-Казына Траст».

С 2021 по 2022 год занимал пост заместителя акима Талгарского района Алматинской области.

С июня 2022 года по настоящее время занимал должности заместителя руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Жамбылской области и руководителя департамента этого же комитета по Алматинской области.

С 8 мая 2025 года Барлық Төреханов назначен акимом района «Әулиеата» города Тараза.

Ранее был назначен новый руководитель департамента госдоходов по Жамбылской области.