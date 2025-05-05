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    09:09, 05 Май 2025 | GMT +5

    Назначен руководитель управления здравоохранения Алматинской области

    Распоряжением акима Алматинской области Ержан Сулейменов назначен на должность руководителя управления здравоохранения Алматинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Ержан Сулейменов
    Фото: акимат Алматинской области

    Ержан Сулейменов родился в 1979 году, имеет высшее образование, в 2002 году окончил Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию по специальности «врач», в 2015 году получил ученую степень доктора медицинских наук.

    Трудовую деятельность начал в 2003 году в качестве ведущего специалиста организационно-методического отдела РГП на ПХВ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом». В разные годы занимал должности ведущего специалиста, заведующего отделением, руководителя учебного подразделения, заместителя директора в медицинских организациях и учебных заведениях в сфере здравоохранения. С 2015 по 2017 годы работал заместителем руководителя управления здравоохранения Алматинской области.

    С июля 2024 года до настоящего времени занимал должность главного медицинского советника ТОО «Global Health Solutions».

    Теги:
    Кадровые назначения Регионы Назначения Алматинская область
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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