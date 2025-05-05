Назначен руководитель управления здравоохранения Алматинской области

Ержан Сулейменов родился в 1979 году, имеет высшее образование, в 2002 году окончил Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию по специальности «врач», в 2015 году получил ученую степень доктора медицинских наук.

Трудовую деятельность начал в 2003 году в качестве ведущего специалиста организационно-методического отдела РГП на ПХВ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом». В разные годы занимал должности ведущего специалиста, заведующего отделением, руководителя учебного подразделения, заместителя директора в медицинских организациях и учебных заведениях в сфере здравоохранения. С 2015 по 2017 годы работал заместителем руководителя управления здравоохранения Алматинской области.

С июля 2024 года до настоящего времени занимал должность главного медицинского советника ТОО «Global Health Solutions».