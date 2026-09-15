Майнинг на газе и инвестиции через токенизацию: как Казахстан будет развивать рынок цифровых активов

На сегодня в Казахстане уже создали базовые условия для развития отрасли цифровых активов. Теперь власти рассчитывают вывести рынок на новый этап и привлечь крупные инвестиции. Каких результатов удалось достичь за последние годы и какие задачи поставил Премьер-министр — в обзоре корреспондента агентства Kazinform.

15 сентября на заседании Правительства обсудили дальнейшее развитие индустрии цифровых активов.

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил Нацбанку совместно с государственными органами обеспечить своевременную реализацию намеченных мер и подчеркнул персональную ответственность руководителей за конкретные результаты.

Согласно представленным данным, по итогам 2025 года объем операций провайдеров МФЦА достиг 10,6 млрд долларов. Клиентская база составила около 215 тысяч пользователей. Таких показателей рынок достиг спустя два года после принятия закона «О цифровых активах в Республике Казахстан.

Только за первое полугодие 2026 года объем операций достиг 5,5 млрд долларов. Рост более чем в 30 раз.

В целом на сегодняшний день в МФЦА работают 35 провайдеров услуг в сфере цифровых активов:

11 криптобирж,

16 провайдеров инвестиционных услуг,

восемь платежных организаций, включая трех эмитентов стейблкоинов.

Как сообщили спикеры, цифровые активы постепенно входят в повседневные расчеты.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Где цифровыми активами уже можно расплачиваться

Сегодня оплатить цифровыми активами покупки по QR-коду можно более чем в пяти тысячах торговых точек Казахстана. Покупатель рассчитывается цифровым активом, а продавец получает теңге. С момента запуска сервиса проведено более 100 транзакций.

Еще одно направление — стейблкоины, привязанные к теңге. Их планируют использовать не только для повседневных покупок, но и для оплаты товаров и услуг, экспортно-импортных операций и трансграничных переводов. По словам главы Нацбанка Тимура Сулейменова, это должно ускорить расчеты и снизить издержки бизнеса.

Теперь Нацбанк предлагает освободить физических лиц от индивидуального подоходного налога с доходов от операций с цифровыми активами через казахстанских провайдеров. Льготу предлагают ввести на период с 2026 по 2028 год.

В целом развитие таких сервисов началось после расширения регулирования рынка. С 1 мая 2026 года правила работы с цифровыми активами начали действовать по всему Казахстану. Законодательство регулирует выпуск и обращение цифровых финансовых активов, включая стейблкоины и токенизированные реальные активы, а также деятельность криптобирж и криптообменников.

Фото: energyprom.kz

Сколько биткоинов добывают в Казахстане

Отдельное направление индустрии цифровых активов — майнинг. Сегодня в Казахстане работают 76 лицензированных майнеров и пять аккредитованных майнинговых пулов. На учет поставлено около 470 тысяч единиц оборудования.

В 2025 году через майнинговые пулы в стране добыли около 3600 биткоинов — в четыре раза больше, чем в 2023 году.

Вместе с объемами добычи выросли и поступления в бюджет. Если в 2023 году отрасль принесла 9 млрд теңге налогов, то в 2025 году — уже 22,4 млрд теңге, или почти в 2,5 раза больше.

По мере расширения рынка власти усиливают и контроль за операциями с цифровыми активами. Для этого в Казахстане создают Национальный центр криптовалютной аналитики.

Центр формируется на базе надзорной SupTech-платформы и будет анализировать как фиатную, так и криптовалютную часть операций, включая сведения о клиентах, кошельках и транзакциях.

Фото: coipacapital.com

Газ и уголь хотят использовать для майнинга

Казахстан уже входит в топ-10 стран по доле участия в глобальном майнинге биткоина, следует из данных международных исследований.

Теперь для цифрового майнинга в Казахстане планируют использовать газовую и угольную генерацию. Один из вариантов — вырабатывать электроэнергию из попутного нефтяного газа непосредственно на месторождениях.

Как объяснили в Министерстве ИИ и цифрового развития, для этого майнеры смогут по согласованию с недропользователями устанавливать автономные электростанции. Такой механизм не должен создавать дополнительную нагрузку на Единую электроэнергетическую систему. Аналогичный подход рассматривается для шахтного метана.

Параллельно развивается стратегический цифровой майнинг. Общая планируемая мощность таких проектов составляет 300 МВт. Первый такой проект на 90 МВт запустили 12 сентября. В рамках этого механизма майнеры будут передавать 10% произведенных цифровых активов в Национальный крипторезерв.

Важность промышленного майнинга криптовалют отметил Премьер-министр на заседании.

— По данным международных исследований, наша страна по итогам 2025 года вошла в ТОП-10 в мире по доле участия в глобальном майнинге биткоина. Сейчас наш приоритет должен быть акцентирован уже не на количественном росте майнинговых мощностей. Государственная политика в этой сфере должна двигаться к формированию более качественной модели функционирования с обеспечением контроля энергопотребления, прозрачным налогообложением и интеграцией отрасли в мировую цифровую экономику, — отметил Бектенов.

В связи с этим он поручил Министерству энергетики совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития проработать механизм использования газовой и угольной генерации для обеспечения работы майнинговых центров.

Премьер поручил развивать токенизацию активов для привлечения инвестиций

Токенизация позволяет представить реальный актив в виде цифровых долей, в которые могут вкладываться инвесторы. Такой механизм позволяет привлекать средства в недвижимость, инфраструктурные и другие проекты, предоставляя инвесторам возможность вложиться только в часть актива.

Один из таких механизмов планируют запустить на платформе Baspana Hub. Пользователи смогут инвестировать в определенную долю квартиры, не покупая ее целиком. Сейчас прорабатываются вопросы регулирования этой модели и интеграции с банками.

Первые крупные проекты токенизации готовят и в Alatau City. До конца 2026 года планируется токенизировать комплекс Iconic Tower на сумму до 50 млн долларов и логистический центр Birlik — до 10 млн долларов. Оба проекта должны пройти через инфраструктуру KASE.

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил активнее развивать токенизацию реальных активов как дополнительный инструмент привлечения капитала в экономику.

Фото: Правительство РК

— У нас есть крупные инфраструктурные проекты, недвижимость, сырьевые и другие активы. Токенизацию можно использовать для дополнительного привлечения средств в эти проекты. То есть любые возводимые здания или проекты можно поделить на цифровые доли, которые могут профинансировать инвесторы. Таким акционером может стать любой человек, — отметил глава Правительства.

Премьер поручил Национальному банку определить перечень активов, которые в первую очередь планируется переводить в цифровую форму для привлечения инвестиций, а также обеспечить четкое регулирование механизма и безопасность сделок.

Как будут расширять использование цифрового теңге

Коллаж: Казинформ

Отдельное направление — цифровой теңге. В отличие от криптовалют, его выпускает Национальный банк, и он является законным платежным средством.

Цифровой тенге уже используется для повышения прозрачности и эффективности государственных расходов.

По словам Премьер-министра, в дальнейшем его возможности нужно расширять, в том числе за счет цифровых договоров, которые позволят автоматизировать расчёты в госзакупках и корпоративных операциях.

Олжас Бектенов поручил Министерству финансов совместно с Нацбанком и другими заинтересованными сторонами проработать меры по дальнейшему расширению использования цифрового теңге.

Ранее сообщалось, что из средств Национального крипторезерва Казахстана инвестировано около 200 млн долларов. В основном средства были вложены в различные хедж-фонды, управляющие ликвидностью на крипторынках. В инвестиционную корзину также входят биткоин, Solana и другие криптовалюты.