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    Бектенов поручил проработать использование газа и угля для майнинга

    Премьер-министр Олжас Бектенов поручил обеспечить газовой и угольной генерацией майнинговые центры в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ТЭЦ
    Фото: Правительство Республики Казахстан

    По его словам, Казахстан уже занимает заметное место на мировом рынке майнинга криптовалют. По данным международных исследований, по итогам 2025 года страна вошла в топ-10 государств мира по доле участия в глобальном майнинге биткоина.

    — Сейчас наш приоритет должен быть акцентирован уже не на количественном росте майнинговых мощностей. Государственная политика в этой сфере должна двигаться к формированию более качественной модели функционирования с обеспечением контроля энергопотребления, прозрачным налогообложением и интеграцией отрасли в мировую цифровую экономику, — отметил Олжас Бектенов.

    Премьер-министр поручил Министерству искусственного интеллекта совместно с Ассоциацией блокчейн и майнинга и заинтересованными госорганами выработать дополнительные меры по дальнейшему развитию этой отрасли.

    — Необходимо сформировать полноценную индустрию цифрового майнинга, состоящую из биржи, цифровых инструментов, токенизации, хранения активов, платежных решений. Министерству энергетики совместно с Министерством искусственного интеллекта проработать механизм использования газовой и угольной генерации для обеспечения деятельности майнинговых центров, — сказал глава кабмина.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане хотят использовать попутный нефтяной газ для майнинга.

    Министерство по искусственному интеллекту Правительство РК Майнинг Олжас Бектенов Газ Уголь
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор