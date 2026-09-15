Бектенов поручил проработать использование газа и угля для майнинга

По его словам, Казахстан уже занимает заметное место на мировом рынке майнинга криптовалют. По данным международных исследований, по итогам 2025 года страна вошла в топ-10 государств мира по доле участия в глобальном майнинге биткоина.

— Сейчас наш приоритет должен быть акцентирован уже не на количественном росте майнинговых мощностей. Государственная политика в этой сфере должна двигаться к формированию более качественной модели функционирования с обеспечением контроля энергопотребления, прозрачным налогообложением и интеграцией отрасли в мировую цифровую экономику, — отметил Олжас Бектенов.

Премьер-министр поручил Министерству искусственного интеллекта совместно с Ассоциацией блокчейн и майнинга и заинтересованными госорганами выработать дополнительные меры по дальнейшему развитию этой отрасли.

— Необходимо сформировать полноценную индустрию цифрового майнинга, состоящую из биржи, цифровых инструментов, токенизации, хранения активов, платежных решений. Министерству энергетики совместно с Министерством искусственного интеллекта проработать механизм использования газовой и угольной генерации для обеспечения деятельности майнинговых центров, — сказал глава кабмина.

Ранее сообщалось, что в Казахстане хотят использовать попутный нефтяной газ для майнинга.