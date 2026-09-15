Попутный нефтяной газ хотят использовать для майнинга в Казахстане

В Казахстане планируют использовать попутный нефтяной газ для выработки электроэнергии непосредственно на месторождениях и направлять полученную энергию на цифровой майнинг, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом на заседании Правительства сообщил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Гиззат Байтурсынов.

По его словам, сегодня часть попутного нефтяного газа, добываемого на нефтяных месторождениях, не используется — его сжигают либо закачивают обратно в недра.

— В этих условиях на месторождениях есть возможность вырабатывать электроэнергию из попутного газа. Полученную электроэнергию впоследствии можно использовать для цифрового майнинга, — сообщил вице-министр.

Соответствующий механизм уже разработан совместно с Министерством энергетики. Он предусматривает, что майнер по согласованию с недропользователем сможет установить автономную электростанцию непосредственно на месторождении.

По словам Байтурсынова, такая схема не создаст дополнительной нагрузки на Единую электроэнергетическую систему Казахстана.

— В результате незадействованный ресурс будет вовлечен в экономический оборот. Объемы сжигания газа сократятся. Появятся новые инвестиции и рабочие места. В бюджет поступят дополнительные налоги. Также рассматривается возможность применения такого подхода к шахтному метану. Аналогичный подход рассматривается и для использования шахтного метана, — сказал вице-министр.

Он напомнил, что в этом году Президент подписал указ «О мерах по стимулированию и развитию индустрии цифровых активов в Республике Казахстан». Один из трех предусмотренных им блоков как раз предполагает использование незадействованных ресурсов для цифрового майнинга.

Отдельно Байтурсынов сообщил, что 18 июля Правительство утвердило механизм стратегического цифрового майнинга. Инвестор за собственные средства завозит оборудование и строит центр обработки данных, а электроэнергию приобретает напрямую у электростанции по действующему тарифу. Взамен майнеры передают 10% произведенных цифровых активов в крипторезерв.

Общая планируемая мощность таких проектов составляет 300 МВт. Первый проект стратегического цифрового майнинга мощностью 90 МВт запустили 12 сентября.

По расчетам ведомства, его совокупный экономический эффект за семь лет составит 156 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Казахстан добыл 7,2 тысячи биткоинов и начал формировать крипторезерв.

Также сообщалось, что Казахстан презентовал стратегию развития нефтехимии до 2040 года.