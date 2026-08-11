Казахстан добыл 7,2 тысячи биткоинов и начал формировать крипторезерв

Казахстан перешел на новую ступень развития цифровых активов и приступил к созданию национального крипторезерва, передает агентство Kazinform со ссылкой на energyprom.kz.

С 1 августа в стране вступили в действие правила осуществления стратегического цифрового майнинга. Государство предлагает действующим криптодобытчикам статус стратегических майнеров и стабильное снабжение напрямую от энергоисточников по предельным тарифам в обмен на 10% добытой цифровой валюты (после вычета расходов на электроэнергию). Эта мера нацелена не только на накопление «цифрового золота» как государственного актива, но и на привлечение инвесторов, готовых открывать в Казахстане новые data-центры и пользоваться лояльными условиями энергопотребления.

Согласно информации Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, за период с 2023-го по май 2026 года на территории Казахстана аккредитованными майнинговыми пулами было добыто около 7,2 тыс. биткоинов (BTC). Почти половина — 3,4 тыс. BTC — пришлась на 2024-й, ещё 2,3 тыс. BTC участники рынка «намайнили» в прошлом году. За пять месяцев текущего года размер добытых цифровых активов составил 519,5 BTC.

По данным источника, в настоящее время на территории страны работают 78 субъектов цифрового майнинга. Это максимум за период с конца 2023 года. Из общего количества только 35 имеют собственные data-центры, 16 из них расположены в Астане, 10 — в Алматы, остальные — в других регионах. 43 юрлица размещают своё оборудование в сервисных центрах других компаний. Как сообщает МИИЦР РК, в реестр аппаратно-программных комплексов для цифрового майнинга внесено более 465 тыс. единиц оборудования для добычи криптовалюты. Все компании, имеющие статус цифровых майнеров, согласно действующему законодательству, являются резидентами РК.

За период с 2023 по 2025 год государственный бюджет получил от «белых» майнеров около 35 млрд теңге в виде налоговых выплат.

По информации из отчётов Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, за прошлый год объём услуг в области деятельности по осуществлению цифрового майнинга и аренде центров обработки данных составил 229,9 млрд теңге. Большая часть этой суммы (119 млрд теңге) пришлась на услуги, оказанные data-центрами, меньшая (110,9 млрд теңге) — на услуги в секторе цифрового майнинга.

Данные БНС также позволяют определить, в каких регионах чаще всего регистрируются майнеры, а в каких располагаются data-центры, предоставляющие в пользование свои серверные помещения. Сразу 81,5% всех оказанных услуг в категории «Деятельность по осуществлению цифрового майнинга» в прошлом году пришлась на Астану: 90,3 млрд теңге. Это объясняется особым статусом главного мегаполиса страны, функционированием Международного финансового центра «Астана», криптобирж и разных сопутствующих сервисов. В Алматы показатель был значительно меньше: 18,7 млрд теңге.

А вот компании, предоставляющие в аренду свои центры обработки данных, есть практически в каждом регионе страны. Правда наибольшие доли услуг в этой категории (суммарно 70,2%) тоже приходятся на крупнейшие мегаполисы. Астанинские компании в прошлом году оказали таких услуг на 35 млрд теңге, алматинские — на 48,6 млрд теңге. Далее идут Павлодарская (16,9 млрд теңге) и Актюбинская (6,5 млрд теңге) области.

Ранее Правительство Казахстана утвердило Правила осуществления стратегического цифрового майнинга, направленные на создание дополнительных стимулов для реализации крупных инвестиционных проектов в сфере цифрового майнинга, повышение инвестиционной привлекательности отрасли и дальнейшее развитие индустрии цифровых активов в Казахстане.