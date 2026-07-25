Казахстан утвердил правила для стратегических цифровых майнеров — Минцифры РК

В Казахстане утверждены Правила осуществления стратегического цифрового майнинга, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

Правительство Казахстана утвердило Правила осуществления стратегического цифрового майнинга, направленные на создание дополнительных стимулов для реализации крупных инвестиционных проектов в сфере цифрового майнинга, повышение инвестиционной привлекательности отрасли и дальнейшее развитие индустрии цифровых активов в Казахстане.

Участие в программе будет добровольным. Статус стратегического цифрового майнера смогут получить только компании, соответствующие установленным требованиям и подавшие соответствующую заявку.

Заявки рассмотрит комиссия при Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития с участием представителей заинтересованных государственных органов. Решение о присвоении статуса будет приниматься по итогам оценки представленных материалов.

Компании, получившие статус стратегического цифрового майнера, смогут заключать прямые договоры купли-продажи электрической энергии с энергопроизводящими организациями сроком до 10 лет по цене, не превышающей предельный тариф, установленный законодательством Республики Казахстан.

В свою очередь, участники программы будут направлять в Национальный стратегический крипторезерв не 10% от всего объема добытых цифровых активов, а 10% цифровых активов, оставшихся после учета расходов на приобретение и передачу электрической энергии, в порядке, установленном Правилами.

В ведомстве подчеркнули, что Национальный стратегический крипторезерв будет формироваться без использования бюджетных средств. Его пополнение обеспечат исключительно за счет добровольного участия стратегических цифровых майнеров в программе, что позволит государству сформировать стратегический запас цифровых активов.

— Мы последовательно формируем в Казахстане конкурентоспособную и инвестиционно привлекательную юрисдикцию для развития цифровых активов. Институт стратегического цифрового майнинга — еще один шаг в этом направлении, — отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Минцифры РК подготовило проект Правил осуществления стратегического цифрового майнинга.