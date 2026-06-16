Правила стратегического цифрового майнинга разработали в Казахстане

Проект Правил опубликован на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 1 июля.

Цель проекта — определение и утверждение порядка осуществления стратегического цифрового майнинга в Республике Казахстан.

— Проектом определяются условия осуществления стратегического цифрового майнинга, включая особенности обеспечения деятельности энергетическими ресурсами, а также механизмы формирования Национального стратегического крипторезерва за счет части цифровых активов, полученных субъектами стратегического цифрового майнинга, — отмечается в документе.

Напомним, в Казахстане разработали проект приказа о внесении изменений в нормативные правовые акты, регулирующие учет и налогообложение в сфере цифрового майнинга.