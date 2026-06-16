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    Правила стратегического цифрового майнинга разработали в Казахстане

    Министерство искуссственного интеллекта и цифрового развития РК подготовило проект Правил осуществления стратегического цифрового майнинга, передает корреспондент агентства Kazinform.

    майнинг
    Фото: ASIA-Plus

    Проект Правил опубликован на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 1 июля.

    Цель проекта — определение и утверждение порядка осуществления стратегического цифрового майнинга в Республике Казахстан.

    — Проектом определяются условия осуществления стратегического цифрового майнинга, включая особенности обеспечения деятельности энергетическими ресурсами, а также механизмы формирования Национального стратегического крипторезерва за счет части цифровых активов, полученных субъектами стратегического цифрового майнинга, — отмечается в документе.

    Напомним, в Казахстане разработали проект приказа о внесении изменений в нормативные правовые акты, регулирующие учет и налогообложение в сфере цифрового майнинга.

    Криптовалюта НПА Казахстан Майнинг Министерство ИИ и цифрового развития РК Цифровизация
    Акбота Кузекбай
    Акбота Кузекбай
    Автор