Объем операций с цифровыми активами в Казахстане достиг $10,6 млрд

В Казахстане сформирована полноценная инфраструктура регулируемого рынка цифровых активов. По итогам 2025 года объем операций провайдеров Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) достиг $10,6 млрд, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом на заседании Правительства сообщил председатель Национального банка Тимур Сулейменов.

По его словам, за последние несколько лет цифровые активы стали частью мировой финансовой системы. Сегодня глобальная аудитория рынка составляет около 750 млн человек. Его капитализация достигла 2,3 трлн долларов США.

Оборот стейблкоинов за 2025 год составил 50 трлн долларов США. Рынок токенизированных активов за последние три года вырос в 12 раз.

Казахстан начал формировать регулируемый рынок в 2022 году. Был запущен механизм взаимодействия криптобирж МФЦА с банками. Появился первый регулируемый криптофиатный канал.

— В 2023 году был принят Закон «О цифровых активах в Республике Казахстан». По итогам 2025 года объем операций провайдеров МФЦА достиг 10,6 млрд долларов США. Клиентская база составила около 215 тысяч пользователей, — сообщил глава Нацбанка.

Однако этот режим действовал только в рамках МФЦА и не охватывал весь внутренний рынок. В июле 2025 года Нацбанк создал «регуляторную песочницу» для внедрения новых продуктов и бизнес-моделей в сфере цифровых активов.

— В настоящее время в песочнице реализуются 34 проекта по 14 направлениям. Среди них стейблкоины, токенизация, криптобиржи, кастодиальные и криптофиатные сервисы, — отметил Тимур Сулейменов.

Кроме того, в этом году проведена масштабная реформа законодательства в сфере цифровых активов в рамках нового законодательства о банках и сопутствующего к нему закона. Впервые в законодательстве были внедрены цифровые финансовые активы, включая стейблкоины, токенизированные реальные активы и финансовые инструменты. Определены требования к их выпуску, хранению, учету прав владельцев, а также легальный периметр оборота необеспеченных цифровых активов (криптовалют).

Введен институт провайдеров услуг цифровых активов, включая операторов платформ по токенизации активов, операторов торговых платформ с цифровыми активами (крипто-биржи) и операторов обмена необеспеченных цифровых активов (крипто-обменники). В результате с 1 мая 2026 года вступило в силу и действует первая в регионе комплексная общестрановая модель регулирования рынка цифровых активов.

— Следующий вопрос — инфраструктура рынка. Нацбанк присвоил KASE статус оператора платформы цифровых финансовых активов и оператора торговой платформы цифровых активов. На цифровой платформе KASE по ETF на фьючерс по биткоину заключено 34 тыс. сделок на 20,5 млрд теңге. По новым ETF на три криптоактива заключено 650 сделок на 1 млрд теңге, — проинформировал глава Нацбанка.

Вместе с тем, сегодня действуют три лицензированных оператора обмена необеспеченных цифровых активов. За первые два месяца их оборот составил около 2 млрд тенге. Еще пять компаний проходят лицензирование.

Расширяются криптофиатные сервисы. К обслуживанию операций подключаются небанковские платежные провайдеры. Уже доступны криптокарты, крипто-QR и криптоэквайринг.

Ранее сообщалось, что цифровые финансовые продукты начнут активно запускать в Казахстане в 2027 году.