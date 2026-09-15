Рынок цифровых активов в МФЦА вырос более чем в 30 раз

Объем операций на регулируемом рынке цифровых активов Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) за короткий период вырос более чем в 30 раз. Об этом сообщил управляющий директор Офиса авторизации и финансовых технологий Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг Еркегали Еденбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, сегодня в МФЦА работают 35 провайдеров, оказывающих услуги в сфере цифровых активов. В их числе 11 бирж цифровых активов, включая крупнейшую в мире криптобиржу Binance и четвертую по величине криптобиржу Bybit.

Кроме того, работают 16 провайдеров инвестиционных услуг и 8 платежных организаций, в том числе 3 эмитента стейблкоинов.

— Результаты работы рынка подтверждают эффективность выбранного подхода Если в 2023 году объем операций в лицензированной среде составлял 320 миллионов долларов США, то по итогам прошлого года этот показатель достиг 10,5 миллиарда долларов США. За первое полугодие текущего года объем операций достиг 5,5 миллиарда долларов США. Таким образом, за короткий период регулируемый рынок вырос более чем в 30 раз, — сказал Еркегали Еденбаев на заседании Правительства.

Кроме того, значительно расширилась и клиентская база. Если в 2023 году число клиентов составляло 53 тысячи, то сегодня оно достигло 270 тысяч человек, увеличившись более чем на 400%.

Ранее сообщалось, что объем операций с цифровыми активами в Казахстане достиг $10,6 млрд.