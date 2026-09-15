Казахстан инвестировал около 200 млн долларов из крипторезерва: в корзину вошел биткоин
Около 200 млн долларов уже инвестировано из средств Национального крипторезерва Казахстана, общий объем которого составляет 700 млн долларов. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Бинур Жаленов на брифинге в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, в прошлом году в крипторезерв было аллоцировано $350 млн, в этом году дополнительно направлено еще $350 млн.
При этом вся сумма пока не инвестирована. Портфелем управляет Национальная инвестиционная корпорация — дочерняя организация Национального банка. Средства размещаются в различные виды активов.
— На сегодня я точных цифр не вспомню, но порядка, по-моему, $200 млн уже проинвестировано. В основном это были инвестиции в различные хедж-фонды, управляющие ликвидностью на крипторынках, — сообщил Бинур Жаленов.
Он подчеркнул, что речь не идет о вложении всей суммы в одну криптовалюту.
— То есть это не какая-то одна криптовалюта, это корзина криптовалют, в которую входит биткоин, Solana и другие в зависимости от ситуации на рынке. Потому что наша основная задача — не просто гоняться за модой и держать биткоин, а выбирать те фонды, которые будут наиболее привлекательны и принесут доходность, — пояснил замглавы Нацбанка.
Ранее сообщалось, что в Казахстане создадут Национальный центр криптовалютной аналитики, который будет отслеживать операции с цифровыми активами.