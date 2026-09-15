Национальный центр криптовалютной аналитики создадут в Казахстане

В Казахстане создадут Национальный центр криптовалютной аналитики, который будет отслеживать операции с цифровыми активами. Об этом на заседании Правительства сообщил председатель Национального банка Тимур Сулейменов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, центр формируется на базе надзорной SupTech-платформы. Он будет анализировать фиатную и криптовалютную части операций, клиентов, кошельки и транзакции.

Центр будет интегрирован с Антифрод-центром Национального Банка. Доступ к инструментам проверки получат банки, правоохранительные органы и лицензированные провайдеры.

Ранее сообщалось, что SupTech-платформу планируют применять для задач Alatau City Authority. Платформа объединяет цифровые инструменты для анализа данных и поддержки надзорных процессов.

Кроме того, два крупных объекта планируют токенизировать в Alatau City.