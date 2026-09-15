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    Национальный центр криптовалютной аналитики создадут в Казахстане

    В Казахстане создадут Национальный центр криптовалютной аналитики, который будет отслеживать операции с цифровыми активами. Об этом на заседании Правительства сообщил председатель Национального банка Тимур Сулейменов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Национальный центр криптовалютной аналитики создадут в Казахстане
    Коллаж: Kazinform / Pixabay / Freepik

    По его словам, центр формируется на базе надзорной SupTech-платформы. Он будет анализировать фиатную и криптовалютную части операций, клиентов, кошельки и транзакции.

    Центр будет интегрирован с Антифрод-центром Национального Банка. Доступ к инструментам проверки получат банки, правоохранительные органы и лицензированные провайдеры.

    Ранее сообщалось, что SupTech-платформу планируют применять для задач Alatau City Authority. Платформа объединяет цифровые инструменты для анализа данных и поддержки надзорных процессов.

    Кроме того, два крупных объекта планируют токенизировать в Alatau City.

    Криптовалюта Тимур Сулейменов Нацбанк Казахстана Правительство РК Цифровизация
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор