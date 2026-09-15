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    Два крупных объекта планируют токенизировать в Alatau City

    Для финансирования городской инфраструктуры и инвестиционных проектов в Alatau City планируют использовать цифровые инструменты. Об этом на заседании Правительства сообщил председатель Национального банка Тимур Сулейменов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Два крупных объекта планируют токенизировать в Alatau City
    Коллаж: Kazinform / Gov.kz / Freepik

    По его словам, для города подготовлена концепция Tokenization by Default.

    — До конца 2026 года планируется запустить токенизацию комплекса Iconic Tower на сумму до 50 млн долларов США. Еще один проект — логистический центр Birlik на сумму до 10 млн долларов США. Оба проекта пройдут через инфраструктуру KASE, — сообщил Тимур Сулейменов.

    Тимур Сулейменов
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Еще одним направлением станет формирование общего странового рынка цифровых активов, который объединит возможности общестранового режима регулирования, Международного финансового центра «Астана» и Alatau City. Как отметил глава Нацбанка, эти юрисдикции должны дополнять друг друга.

    По такой модели прорабатывается создание в Казахстане регионального финансово-расчетного хаба Binance.

    — Проект предполагает создание казахстанского юридического лица и получение лицензии платежной организации первой категории. Хаб сможет обслуживать клиентов в странах СНГ, Восточной Европы и Азии, — добавил Сулейменов.

    Ранее сообщалось, что в Alatau City планируют изучить возможности применения искусственного интеллекта и других цифровых технологий. Соответствующий меморандум подписали Центр цифрового развития Национального Банка Казахстана и Alatau City Authority.

    Нацбанк Казахстана Правительство РК Alatau City МФЦА - фин. центр "Астана" Цифровизация
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор