Два крупных объекта планируют токенизировать в Alatau City

Для финансирования городской инфраструктуры и инвестиционных проектов в Alatau City планируют использовать цифровые инструменты. Об этом на заседании Правительства сообщил председатель Национального банка Тимур Сулейменов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, для города подготовлена концепция Tokenization by Default.

— До конца 2026 года планируется запустить токенизацию комплекса Iconic Tower на сумму до 50 млн долларов США. Еще один проект — логистический центр Birlik на сумму до 10 млн долларов США. Оба проекта пройдут через инфраструктуру KASE, — сообщил Тимур Сулейменов.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Еще одним направлением станет формирование общего странового рынка цифровых активов, который объединит возможности общестранового режима регулирования, Международного финансового центра «Астана» и Alatau City. Как отметил глава Нацбанка, эти юрисдикции должны дополнять друг друга.

По такой модели прорабатывается создание в Казахстане регионального финансово-расчетного хаба Binance.

— Проект предполагает создание казахстанского юридического лица и получение лицензии платежной организации первой категории. Хаб сможет обслуживать клиентов в странах СНГ, Восточной Европы и Азии, — добавил Сулейменов.

Ранее сообщалось, что в Alatau City планируют изучить возможности применения искусственного интеллекта и других цифровых технологий. Соответствующий меморандум подписали Центр цифрового развития Национального Банка Казахстана и Alatau City Authority.