Сколько биткоинов добыли в Казахстане в 2025 году

В 2025 году в Казахстане через майнинговые пулы добыли около 3600 биткоинов. По сравнению с 2023 годом объем добычи вырос в четыре раза. Об этом сообщил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Гиззат Байтурсынов на заседании Правительства, передает корреспондент Kazinform.

По его словам, сегодня в стране работают 76 лицензированных майнеров и пять аккредитованных майнинговых пулов. На учет поставлено около 470 тысяч единиц майнингового оборудования.

— В 2025 году в Казахстане через майнинговые пулы было добыто около 3 600 биткоинов. Таким образом, по сравнению с 2023 годом объем добычи вырос в 4 раза, — сообщил вице-министр.

По его словам, сейчас майнинговые пулы на постоянной основе предоставляют информацию о добытых цифровых активах. Благодаря этому государство получило возможность системно отслеживать реальные объемы отрасли и показатели ее развития.

Одновременно выросли налоговые поступления от отрасли.

— Если в 2023 году от отрасли в бюджет поступило 9 млрд теңге, то в 2025 году этот показатель достиг 22,4 млрд теңге. Таким образом, налоговые поступления выросли почти в 2,5 раза. Это конкретный результат внедренной системы. Майнеры были поставлены на учет, объемы добытых цифровых активов стали прозрачными, а объем налоговых поступлений в бюджет увеличился, — отметил Байтурсынов.

По сравнению с 2023 годом в 2025 году торговый оборот криптобирж вырос более чем в 30 раз. Число пользователей увеличилось более чем в четыре раза и достигло 215 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют использовать попутный нефтяной газ для выработки электроэнергии непосредственно на месторождениях и направлять полученную энергию на цифровой майнинг.