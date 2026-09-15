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    Казахстанцы могут платить цифровыми активами по QR-коду: как это работает

    В Казахстане более чем в 5000 торговых точек стала доступна оплата цифровыми активами через QR-код. Об этом сообщил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Гиззат Байтурсынов на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    QR-коду
    Фото: pexels

    По его словам, возможность оплаты цифровыми активами запустили совместно с Binance Kazakhstan и Alatau City Bank.

    — Пользователь может оплачивать покупки цифровыми активами через QR-код, а продавец получает платеж в теңге. Сегодня этот сервис доступен более чем в 5000 торговых точек по всему Казахстану, — сообщил Байтурсынов.

    К настоящему моменту с помощью сервиса провели более 100 транзакций.
    На следующем этапе планируется интеграция с Halyk Bank, Freedom Pay и Tarlan.
    Кроме того, по словам вице-министра, в Казахстане рассматривают возможность внедрения стейблкоинов, привязанных к тенге, для повседневных платежей.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют разрешить использовать стейблкоины для оплаты и трансграничных переводов.

    Криптовалюта Министерство по искусственному интеллекту Финансы
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор