Казахстанцы могут платить цифровыми активами по QR-коду: как это работает

В Казахстане более чем в 5000 торговых точек стала доступна оплата цифровыми активами через QR-код. Об этом сообщил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Гиззат Байтурсынов на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, возможность оплаты цифровыми активами запустили совместно с Binance Kazakhstan и Alatau City Bank.

— Пользователь может оплачивать покупки цифровыми активами через QR-код, а продавец получает платеж в теңге. Сегодня этот сервис доступен более чем в 5000 торговых точек по всему Казахстану, — сообщил Байтурсынов.

К настоящему моменту с помощью сервиса провели более 100 транзакций.

На следующем этапе планируется интеграция с Halyk Bank, Freedom Pay и Tarlan.

Кроме того, по словам вице-министра, в Казахстане рассматривают возможность внедрения стейблкоинов, привязанных к тенге, для повседневных платежей.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют разрешить использовать стейблкоины для оплаты и трансграничных переводов.