Стейблкоины разрешат использовать для платежей и трансграничных переводов в Казахстане

В Казахстане хотят разрешить использовать стейблкоины для оплаты и трансграничных переводов. Об этом на заседании Правительства сообщил председатель Национального банка Тимур Сулейменов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, эти меры предусмотрены Указом Президента от 7 июля 2026 года «О мерах по стимулированию и развитию индустрии цифровых активов». Указом определены следующие основные задачи:

формирование полноценной индустрии цифровых активов;

стимулирование перевода операций с цифровыми активами в регулируемую экосистему страны;

запуск токенизации экономики и диверсификация источников финансирования реального сектора экономики;

внедрение новых инструментов расчетов;

защита прав инвесторов и противодействие незаконному обороту и выводу капитала.

Одним из ключевых направлений станет расширение функций лицензированных провайдеров цифровых активов.

— На рынке появятся компании полного цикла для выпуска, продажи, обмена и хранения цифровых активов, а также проведения расчетов. К операциям будут привлекаться банки, брокеры и другие традиционные финансовые организации, — сообщил Тимур Сулейменов.

Отдельное внимание уделят выпущенным стейблкоинам. Они смогут применяться для оплаты товаров и услуг, экспортно-импортных операций и трансграничных переводов. Это ускорит расчеты и снизит издержки бизнеса, отметил глава Нацбанка.

Еще одно направление — цифровой майнинг. Для него предлагается использовать неиспользуемые, автономные и возобновляемые источники энергии без дополнительной нагрузки на общую энергосистему.

Для участников рынка также предусмотрено создание специального налогового режима, включая освобождение доходов физических лиц от ИПН по операциям через казахстанских провайдеров в 2026–2028 годах.

Кроме того, при Нацбанке планируют создать Комитет по цифровым активам и платежным системам. Он объединит выработку политики, лицензирование, надзор, аналитику и сопровождение инновационных проектов.