Инвестиции в долю недвижимости планируют запустить в Казахстане

В Казахстане планируют запустить возможность инвестировать в долю недвижимости без покупки квартиры целиком. Об этом сообщил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Гиззат Байтурсынов на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

Новую функцию хотят внедрить на платформе Baspana Hub. По его словам, платформа объединит основные услуги, связанные с жильем. Через нее пользователи смогут искать недвижимость и получать необходимую информацию о ней.

— Кроме того, на платформе планируется запустить функцию токенизации недвижимости. Это позволит гражданам инвестировать в определенную долю квартиры, не приобретая ее целиком, — сообщил Гиззат Байтурсынов.

Сейчас прорабатываются вопросы регулирования этой модели, интеграции с банками и расширения сервисов платформы.

Ранее сообщалось, что два крупных объекта планируют токенизировать в Alatau City.