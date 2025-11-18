Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Шавката Мирзиёева за гостеприимство

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Шавкату Мирзиёеву за теплое гостеприимство, оказанное делегации Казахстана, в ходе его государственного визита в Республику Узбекистан 14-16 ноября.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в письме отмечено историческое значение данного визита, придавшего мощный импульс укреплению стратегического партнерства и союзничества Казахстана и Узбекистана.

Президент также дал высокую оценку организации VII Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Ташкенте.

По его словам, содержательные дискуссии по всему спектру регионального взаимодействия, принятые важные решения и документы, а также присоединение Азербайджана в качестве полноправного участника придали форуму статус события, имеющего стратегическое значение.

Напомним, 14 ноября Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Узбекистан. Президенты Казахстана и Узбекистана провели переговоры.

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев выступили на втором заседании Высшего межгосударственного совета, а также приняли участие в церемонии запуска совместных проектов. Также Шавкат Мирзиёев вручил Касым-Жомарту Токаеву высшую госнаграду Узбекистана. Кроме того, в рамках госвизита Главы государств подписали ряд документов.

16 ноября Президент Казахстана выступил на VII Консультативной встрече глав государств ЦА, по итогам которой участники подписали ряд документов.