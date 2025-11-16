Консультативная встреча глав стран ЦА: президенты подписали ряд документов

Главы государств Центральной Азии подписали следующие документы:

1. Совместное заявление глав государств Центральной Азии по итогам VII Консультативной встречи;

2. Обращение глав государств Центральной Азии к государствам — членам ООН по кандидатуре Кыргызской Республики в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на период 2027–2028 гг.;



3. Решение о присоединении Азербайджана в качестве полноправного участника Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

Совместным заявлением глав государств Центральной Азии были одобрены следующие документы:

1. Концепция региональной безопасности, стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии;

2. Каталог рисков безопасности Центральной Азии и меры по их предупреждению на 2026–2028 гг.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева находится с государственным визитом в Ташкенте.

Ранее Главы двух государств провели переговоры.

Позже Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев выступили на втором заседании Высшего межгосударственного совета, а также приняли участие в церемонии запуска совместных проектов.

Также Шавкат Мирзиёев вручил Касым-Жомарту Токаеву высшую госнаграду Узбекистана.

В рамках госвизита Главы государств подписали ряд документов.

16 ноября Президент Казахстана выступил на VII Консультативной встрече глав государств ЦА.