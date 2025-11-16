Консультативная встреча глав стран ЦА: президенты подписали ряд документов
По итогам VII Консультативной встречи глав государств Центральной Азии президенты подписали ряд документов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Главы государств Центральной Азии подписали следующие документы:
1. Совместное заявление глав государств Центральной Азии по итогам VII Консультативной встречи;
2. Обращение глав государств Центральной Азии к государствам — членам ООН по кандидатуре Кыргызской Республики в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на период 2027–2028 гг.;
3. Решение о присоединении Азербайджана в качестве полноправного участника Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.
Совместным заявлением глав государств Центральной Азии были одобрены следующие документы:
1. Концепция региональной безопасности, стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии;
2. Каталог рисков безопасности Центральной Азии и меры по их предупреждению на 2026–2028 гг.
Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева находится с государственным визитом в Ташкенте.
Ранее Главы двух государств провели переговоры.
Позже Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев выступили на втором заседании Высшего межгосударственного совета, а также приняли участие в церемонии запуска совместных проектов.
Также Шавкат Мирзиёев вручил Касым-Жомарту Токаеву высшую госнаграду Узбекистана.
В рамках госвизита Главы государств подписали ряд документов.
16 ноября Президент Казахстана выступил на VII Консультативной встрече глав государств ЦА.