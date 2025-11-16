РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:59, 16 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Консультативная встреча глав стран ЦА: президенты подписали ряд документов

    По итогам VII Консультативной встречи глав государств Центральной Азии президенты подписали ряд документов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Консультативная встреча глав стран ЦА: президенты подписали ряд документов
    Фото: Акорда

    Главы государств Центральной Азии подписали следующие документы:

    1. Совместное заявление глав государств Центральной Азии по итогам VII Консультативной встречи;

    2. Обращение глав государств Центральной Азии к государствам — членам ООН по кандидатуре Кыргызской Республики в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на период 2027–2028 гг.;

    3. Решение о присоединении Азербайджана в качестве полноправного участника Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

    Совместным заявлением глав государств Центральной Азии были одобрены следующие документы:

    1. Концепция региональной безопасности, стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии;

    2. Каталог рисков безопасности Центральной Азии и меры по их предупреждению на 2026–2028 гг.

    Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева находится с государственным визитом в Ташкенте.

    Ранее Главы двух государств провели переговоры.

    Позже Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев выступили на втором заседании Высшего межгосударственного совета, а также приняли участие в церемонии запуска совместных проектов.

    Также Шавкат Мирзиёев вручил Касым-Жомарту Токаеву высшую госнаграду Узбекистана.

    В рамках госвизита Главы государств подписали ряд документов.

    16 ноября Президент Казахстана выступил на VII Консультативной встрече глав государств ЦА.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Узбекистан Шавкат Мирзиёев
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
    Сейчас читают