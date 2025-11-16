Президент Казахстана выступил на VII Консультативной встрече глав государств ЦА

Президент Касым-Жомарт Токаев начал свою речь со слов благодарности Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву за традиционно радушный прием и высокий уровень организации саммита.

Глава государства также поприветствовал Президента Азербайджана Ильхама Алиева и назвал историческим решение о присоединении Азербайджана к формату в качестве полноправного участника. Президент выразил уверенность, что Баку в новом статусе внесет существенный вклад в укрепление регионального сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Консультативные встречи глав государств доказали свою эффективность.

— Центральная Азия сейчас проходит период масштабной трансформации. Можно с уверенностью сказать, что время закрытых границ и изоляции осталось позади. Достигнутая общими усилиями внутренняя сплоченность региона открывает перед нашими странами широкие горизонты развития и международного сотрудничества. Важная роль региона в глобальных процессах признается ведущими государствами мира. На этом фоне растет интерес к формату «Центральная Азия плюс». Текущий год показателен в этом плане, учитывая прошедшие саммиты с основными зарубежными партнерами. На мой взгляд, главные задачи такого партнерства заключаются в укреплении стабильности в регионе и создании условий для устойчивого прогресса, обеспечения благополучия и достатка наших стран и народов. Наша цель — укрепить статус Центральной Азии как региона динамичного социально-экономического развития, всестороннего сотрудничества, мира и процветания, — сказал Президент.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил существенные успехи в укреплении экономической базы регионального взаимодействия.

— Растет число совместных предприятий, реализуются крупные проекты в промышленности, энергетике, машиностроении, агропромышленности и других секторах. Последовательно снимаются торговые барьеры, открываются новые пропускные пункты, расширяется авто- и железнодорожное сообщение. В итоге объем внутрирегиональной торговли в прошлом году достиг 11,5 млрд долларов. Думаю, что мы будем всесторонне поддерживать эту положительную динамику, чтобы в перспективе довести данный показатель до 20 млрд долларов, — сказал Глава государства.

Президент Казахстана призвал к запуску прорывных проектов в перспективных сферах. По его словам, Казахстан готов к взаимовыгодной работе в этом направлении, в том числе через создание совместных предприятий по глубокой переработке зерна, масличных и мясомолочных продуктов, развитию животноводства и органического растениеводства.

Также имеются перспективы в строительстве современных хранилищ, логистических центров и производстве готовой пищевой продукции для внутренних потребностей и для экспорта.

По мнению Президента, в условиях происходящих изменений на мировой арене страны Центральной Азии обладают уникальным шансом превратить регион в ключевой транзитный узел Евразии. При этом, как убежден Глава государства, только согласованные действия позволят максимально раскрыть потенциал региона.

— Чтобы избежать дублирования проверок, избыточных бюрократических процедур при прохождении границ, считаем целесообразным рассмотреть вопрос внедрения Единой системы электронного сопровождения грузов. Для дальнейшего укрепления потенциала региона предлагаем начать совместную разработку Комплексной стратегии развития транспортной системы Центральной Азии. Широкие возможности предоставляют активно формирующиеся сети приграничных промышленных хабов. В рамках их дальнейшего развития нам нужно сосредоточиться на запуске высокотехнологичных проектов, — заявил Президент.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание участников встречи на перспективы взаимодействия в сфере добычи и переработки редкоземельных металлов

— Наши государства обладают значительными, но пока недостаточно изученными запасами таких ресурсов. Можно было бы объединить усилия по привлечению в регион передовых технологий и внедрению инновационных решений. Казахстан предложил создать в Астане Региональный исследовательский центр по редкоземельным металлам, который мог бы предоставлять инвесторам актуальную информацию о доступных месторождениях и технологиях их разработки, — сказал Глава государства.

Отдельно Президент Казахстана остановился на широких возможностях, которые открывает внедрение технологий искусственного интеллекта. Он рассказал о проводимых мероприятиях в сфере ИИ в нашей стране, а также о совместной работе с узбекскими коллегами.

— Для дальнейшего развития партнерства в сфере искусственного интеллекта важно также разработать единые стандарты использования этой технологии. Предлагаем начать разработку Декларации об ответственном использовании искусственного интеллекта государствами Центральной Азии. Документ позволит обеспечить прозрачность, доверие и безопасность при обмене данными в рамках совместных цифровых проектов и станет гарантией защиты прав всех участников, — добавил он.

Президент также отметил, что вопрос водной безопасности становится все более актуальным для региона.

— За последние пять лет наши страны обновили свои водные политики. Учитывая трансграничный характер водной проблематики, полагаю важным гармонизировать наши водные стратегии, в том числе для масштабирования наиболее успешных практик водосбережения. В перспективе можно подумать и о принятии в соответствии с международными стандартами Рамочной конвенции Центральной Азии по водопользованию. Такой документ позволит установить единые принципы работы в этой сфере и избежать возможных разногласий. Подходящей площадкой для обсуждения этих предложений станет заседание глав государств — учредителей Международного фонда спасения Арала, который пройдет в следующем году в Астане в апреле одновременно с Региональным экологическим саммитом. Рассчитываем на ваше активное участие, — сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что упрочение культурно-гуманитарных связей остается ключевым приоритетом региона. Он поздравил Главу Узбекистана с успешным проведением Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде.

Президент подчеркнул важность сохранения общей историко-культурной идентичности, популяризации этнических видов ремесел и проведения регулярных совместных мероприятий.

Хорошие перспективы сотрудничества имеются в сфере кинематографии и продвижения наследия Великого шелкового пути через создание современных туристических кластеров и использование новых технологий.

— Полагаю, настало время активизировать совместные усилия в этой сфере и более эффективно координировать туристическую политику. Ранее высказывались предложения по развитию совместных туристических маршрутов по всему региону. Мы поддерживаем такие инициативы. Кроме того, предлагаем принять действенные меры по продвижению единого туристического бренда Центральной Азии. Правовой основой для наращивания сотрудничества может стать Соглашение о сотрудничестве в области туризма и создание единого туристического пространства стран Центральной Азии, — сказал Президент.

Глава государства поделился своими впечатлениями от посещения Центра исламской цивилизации в Ташкенте и поддержал инициативу Шавката Мирзиёева по превращению данного центра в общую площадку для проведения научно-исследовательских работ.

Также Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность усиления роли Совета национальных координаторов. Он отметил, что в условиях глобальной геополитической турбулентности особую значимость приобретают меры по укреплению региональной стабильности и безопасности.

Президент Казахстана приветствовал заключение договоров о государственной границе между Таджикистаном и Кыргызстаном, а также о точке стыка границ Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, назвав их важными шагами в этом направлении. Он также подчеркнул значение недавно подписанного Таджикистаном Договора о дружбе в XXI веке.

По мнению Президента Казахстана, регион по-прежнему сталкивается с вызовами терроризма, религиозного экстремизма, наркотрафика и транснациональной преступности, и для их преодоления необходим согласованный подход. Как он полагает, ключевая работа в этой сфере должна вестись на уровне секретарей советов безопасности стран региона.

В завершение Президент остановился на вопросах дальнейшего совершенствования формата Консультативных встреч.

— С момента учреждения Совета национальных координаторов данная площадка демонстрирует высокую эффективность. Полагаю, пришло время усилить его роль функцией разработки стратегических векторов развития региона, не ограничиваясь мониторингом исполнения договоренностей. Хотел бы выразить свою поддержку предложениям, которые были высказаны Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым относительно укрепления институциональных основ нашего формата. Полагаю, что в рабочем порядке мы могли бы эти вопросы обсудить и выйти на утверждение соответствующих предложений. Предлагаю рассмотреть возможность включения Центральноазиатского экспертного форума в систему регионального взаимодействия с его трансформацией в ключевую платформу для осуществления исследований и формирования единых подходов, — подытожил Глава государства.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева находится с государственным визитом в Ташкенте.

Ранее Главы двух государств провели переговоры.

Позже Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев выступили на втором заседании Высшего межгосударственного совета, а также приняли участие в церемонии запуска совместных проектов.

Также Шавкат Мирзиёев вручил Касым-Жомарту Токаеву высшую госнаграду Узбекистана.

В рамках госвизита Главы государств подписали ряд документов.