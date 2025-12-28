Кадровые перестановки недели: новые лица в Правительстве и на местах

На этой неделе заместитель руководителя Администрации Президента Ерболат Досаев вошел в состав совета директоров АО «Самрук-Қазына», став его восьмым членом. Он занимает нынешнюю должность с сентября 2025 года, ранее был акимом Алматы, возглавлял Национальный банк и работал заместителем премьер-министра. В разные годы занимал посты министров финансов, здравоохранения, экономики и национальной экономики, а также руководил холдингом «Байтерек» и Агентством по регулированию естественных монополий.

Фото: Үкімет

В Администрации Президента Казахстана также произошли кадровые изменения — заведующим Отделом развития транспортно-логистической отрасли назначен Азамат Кескинбаев. Соответствующее распоряжение подписал Глава государства.

Первым вице-министром искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана назначен Ростислав Коняшкин. Уроженец Тараза, он имеет образование МГУ и ЕНУ имени Л. Н. Гумилева и более десяти лет работает в сфере цифровизации и ИТ-проектов. Ранее возглавлял АО «Национальные информационные технологии», занимал должность заместителя председателя Комитета государственных услуг, а с октября 2025 года работал вице-министром искусственного интеллекта и цифрового развития.

Фото: Үкімет

Кадровые решения на этой неделе затронули и транспортный блок. Заместителем председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта назначен Елдос Нестай. В отрасли работает с 2015 года, начинал карьеру экспертом профильного управления, а последние пять лет возглавлял управление пассажирских перевозок комитета.

Фото: Министерство транспорта РК

В Костанайской области назначили нового руководителя департамента Бюро национальной статистики. Им стала Ольга Шахматова, которая работает в системе статистики с 1997 года и ранее занимала должность руководителя управления статистики сельского хозяйства региона. За годы работы прошла путь от экономиста до заместителя руководителя департамента, участвовала в проведении национальных и сельскохозяйственных переписей, награждена ведомственными знаками отличия.

Фото: Бюро национальной статистики АСПиР РК

В Павлодарской области представили нового руководителя управления здравоохранения. Им стал Ермек Кучуков — врач с более чем 20-летним стажем, ранее возглавлявший Павлодарскую железнодорожную больницу. В разные годы он работал врачом-онкологом, заведовал профильным отделением и был заместителем главного врача городской больницы, имеет медицинское и управленческое образование.

Фото: Валерий Бугаев

В Туркестанской области назначили нового начальника департамента по чрезвычайным ситуациям. Им стал полковник гражданской защиты Багдат Чайзада, ранее занимавший должность заместителя начальника ДЧС города Алматы. В системе гражданской защиты служит с 2005 года, прошел путь от руководителя смены пожарной части до руководящих должностей в структурах ДЧС, имеет профильное образование в сфере пожарной безопасности.

Фото: ДЧС Туркестанской области

В Мангистауской области назначили нового руководителя департамента государственных доходов. Этот пост занял Арман Ахметкалиев, имеющий более 20 лет опыта в системе налоговых и государственных доходов. Он прошел путь от районного налогового инспектора до руководящих должностей в Алматинской области, Алматы и Актау, а до нынешнего назначения работал заместителем руководителя департамента государственных доходов по городу Алматы, награжден ведомственными знаками отличия.

Фото: Департамент государственных доходов по г. Алматы

В Кокпектинском районе области Абай по итогам выборов новым акимом стал Нурбек Кошкарбаев, которого поддержали 70,8% избирателей. Уроженец района, он начинал профессиональный путь в сфере образования, где проработал более десяти лет, после чего перешел на государственную службу. В разные годы занимал руководящие должности в аппаратах акимов Семея и Курчатова, а с декабря 2024 года возглавлял Бескарагайский район.

Фото: акимат области Абай

В Жанаозене на этой неделе также произошли кадровые изменения — заместителем акима города назначен Максат Мукаш. До своего назначения госслужащий возглавлял управление физической культуры и спорта Мангистауской области, имеет образование в сфере физической культуры, юриспруденции и государственного управления. Профессиональный путь начинал в системе школьного и детско-юношеского спорта, работал руководителем спортивных школ Жанаозена, был депутатом городского маслихата и помощником акима области.

Фото: instagram.com/mukash_maksat

Кроме того, на минувшей неделе в Астане произошли кадровые изменения в авиационной отрасли. Председателем правления Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев назначен Бекен Сейдахметов. Имеет профильное образование в сфере гражданской авиации, ранее возглавлял Комитет гражданской авиации и занимал руководящие должности в структурах аэропорта и транспортных холдингах, а до назначения работал ректором Академии гражданской авиации.