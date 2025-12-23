Нового главу управления здравоохранения представили в Павлодарской области

Ермек Кучуков родился в 1974 году в Алтайском крае РФ. В 1998 году окончил Семипалатинскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело», в 2000 году клиническую ординатуру по специальности «Акушерство и гинекология». В 2017 году магистратуру Инновационного Евразийского университета по специальности «Менеджмент».

Работать начал в 1991 году электромонтером в селе Жамбыл Павлодарской области. В 2000–2009 годах трудился врачом-онкологом Павлодарского областного онкологического диспансера.

В 2009–2015 годах занимал должность заведующего гинекологическим отделением АО «Медицинское обслуживание на транспорте» «Железнодорожная больница станции Павлодар».

В 2015–2018 годах — заместитель главного врача Павлодарской городской больницы № 1.

До назначения на должность главы управления с 2018 года был директором ТОО «Павлодарская железнодорожная больница».

Ранее в Жанаозене был представлен новый заместитель акима.