Максат Мукаш назначен заместителем акима Жанаозена

Максат Мукаш учился в Евразийском национальном университете им. Л. Н. Гумилева по специальности «Физическая культура и спорт», в Казахском гуманитарно-юридическом университете по специальности «Юриспруденция».

В 2015 году окончил магистратуру по специальности «государственное и местное управление» в Казахском университете экономики, финансов и международной торговли. Депутат Жанаозенского городского маслихата VII созыва, с 2021 по 2023 г. занимал должность руководителя филиала партии «Ак Жол» в г. Жанаозен.

Трудовую деятельность начал в 2013 году учителем физической культуры в Жанаозенской городской средней школе № 7, тренером по вольной борьбе в детско-юношеской спортивной школе № 2 г. Жанаозен.

С 2016 по 2017 год — заместитель директора ДЮСШ № 3, с. Кызылсай, г. Жанаозен.

С 2018 по 2019 — директор ДЮСШ № 3, с. Кызылсай, г. Жанаозен.

С 2019 года по июнь 2023 года работал руководителем детско-юношеской спортивной школы № 1 г. Жанаозен.

С 29 июня 2023 года занимал должность помощника акима Мангистауской области.

С октября 2023 года до нынешнего назначения был руководителем управления физической культуры и спорта Мангистауской области.

