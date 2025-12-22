Назначен новый руководитель департамента статистики Костанайской области

Ранее она занимала должность руководителя управления статистики сельского хозяйства департамента статистики по Костанайской области. Нового руководителя коллективу представила заместитель руководителя Бюро национальной статистики Асел Шауенова.

Ольга Шахматова окончила Костанайский сельскохозяйственный институт по специальности «Экономика и менеджмент».

Трудовую деятельность начала в 1997 году в должности экономиста областного управления статистики Костанайской области.

1999–2004 гг. работала в Информационно-статистическом центре Костанайской области в должностях специалиста, ведущего специалиста, начальника отдела информационного обеспечения статистики промышленного производства.

2005–2008 гг. занимала должности начальника отделов статистики индустриального сектора экономики, статистики производства, а также финансов предприятий, строительства и инвестиций департамента статистики по Костанайской области.

В период с 2008 по 2025 годы занимала должность заместителя руководителя департамента статистики Костанайской области.

С 2025 года по настоящее время занимала должность руководителя управления статистики сельского хозяйства департамента по Костанайской области.

В 2017–2024 годах исполняла функции уполномоченного по этике.

Принимала активное участие в проведении национальных переписей населения, а также сельскохозяйственных переписей Республики Казахстан.

Награждена нагрудными знаками «Статистика үздігі» и «Бірінші ұлттық ауыл шаруашылығы санағы».