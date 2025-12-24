Назначен новый руководитель департамента государственных доходов по Мангистауской области

Арман Ахметкалиев родился в городе Уштобе Каратальского района Талдыкорганской области.

В 2000 году он окончил Жетысуский экономический институт.

Трудовую деятельность Арман Ахметкалиев начал в 2000 году в аппарате акима Каратальского района Алматинской области.

С июня 2000 года до мая 2001 года — главный специалист — инспектор по налоговый апарата акима Первомайского сельского округа Каратальскому району Алматинской области.

С мая 2001 года до июня 2003 года — ведущий налоговый инспектор отдела взимания и косвенных налогов Налоговый комитет Каратальскому району.

С июня до декабря 2003 года — главный специалист — главный налоговый инспектор отдела по работе с налогоплательщиками Налоговый комитет Каратальскому району.

С декабря 2003 года до февраля 2005 года — главный специалист — главный налоговый инспектор отдела приема, обработки налоговой отчетности и информационных технологий налогового администрирования Налоговый комитет Каратальскому району.

С февраля до июля 2005 года — главный специалист отдела налогового аудита Налоговый комитет Каратальскому району.

С июля 2005 года до марта 2008 года — начальник отдела налогового аудита Налоговый комитет Каратальскому району.

С марта до августа 2008 года — начальник отдела приема налоговый отчетности и обработки.

С августа 2008 года по январь 2009 года — начальник отдела аудита физических лиц управления налогового аудита Налоговый департамент Алматинской области.

С января до мая 2009 года — начальник управления администрирования непроизводственных платежей и специальных налоговых режимов Налоговый департамент Алматинской области.

С мая 2009 года до марта 2010 года — начальник управления администрирования непроизводственных платежей и специальных налоговых режимов Налоговый департамент Алматинской области.

С марта по июль 2010 года — заместитель начальника налогового управления по Каратальскому району Алматинской области.

С июля до ноября 2010 года — начальник отдела администрирования косвенных налогов в рамках таможенного союза налогового управления по Алматинской области, город Алматы.

С ноября 2010 года до февраля 2011 года — начальник управления контроля качества налоговых услуг налогового департамента по городу Алматы, город Алматы.

С февраля 2011 года до ноября 2012 года — начальник управления администрирования физических лиц налогового департамента по городу Алматы, город Алматы.

С ноября 2012 года до марта 2013 года — начальник управления контроля человеческих ресурсов и ведомств налогового департамента по городу Алматы.

С марта 2013 года до мая 2014 года — начальник управления контроля ведомств налогового департамента по городу Алматы.

С мая до ноября 2014 года — руководитель отдела администрирования юридических лиц налогового управления по Алатаускому району.

С ноября 2014 года до мая 2016 года — руководитель управления государственных услуг департамента государственных доходов по Алматинской области.

С мая 2016 года до июня 2019 года — руководитель управления государственных доходов по Алакольскому району департамента государственных доходов по Алматинской области.

С июня 2019 года до февраля 2022 года — руководитель управления государственных доходов по городу Актау департамента государственных доходов по Мангистауской области.

С февраля 2022 года до нынешнего назначения был заместителем руководителя департамента государственных доходов по городу Алматы.

Награжден ведомственной наградой «Отличник органов государственных доходов» и нагрудным знаком «Қаржы қызметінің үздігі».

