РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:45, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    Назначен новый руководитель департамента государственных доходов по Мангистауской области

    Арман Ахметкалиев назначен руководителем департамента государственных доходов по Мангистауской области Комитета государственных доходов МФ РК, передает агентство Kazinform.

    Назначения, Арман Ахметкалиев
    Фото: Департамент государственных доходов по г. Алматы

    Арман Ахметкалиев родился в городе Уштобе Каратальского района Талдыкорганской области.

    В 2000 году он окончил Жетысуский экономический институт.

    Трудовую деятельность Арман Ахметкалиев начал в 2000 году в аппарате акима Каратальского района Алматинской области.

    С июня 2000 года до мая 2001 года — главный специалист — инспектор по налоговый апарата акима Первомайского сельского округа Каратальскому району Алматинской области.

    С мая 2001 года до июня 2003 года — ведущий налоговый инспектор отдела взимания и косвенных налогов Налоговый комитет Каратальскому району.

    С июня до декабря 2003 года — главный специалист — главный налоговый инспектор отдела по работе с налогоплательщиками Налоговый комитет Каратальскому району.

    С декабря 2003 года до февраля 2005 года — главный специалист — главный налоговый инспектор отдела приема, обработки налоговой отчетности и информационных технологий налогового администрирования Налоговый комитет Каратальскому району.

    С февраля до июля 2005 года — главный специалист отдела налогового аудита Налоговый комитет Каратальскому району.

    С июля 2005 года до марта 2008 года — начальник отдела налогового аудита Налоговый комитет Каратальскому району.

    С марта до августа 2008 года — начальник отдела приема налоговый отчетности и обработки.

    С августа 2008 года по январь 2009 года — начальник отдела аудита физических лиц управления налогового аудита Налоговый департамент Алматинской области.

    С января до мая 2009 года — начальник управления администрирования непроизводственных платежей и специальных налоговых режимов Налоговый департамент Алматинской области.

    С мая 2009 года до марта 2010 года — начальник управления администрирования непроизводственных платежей и специальных налоговых режимов Налоговый департамент Алматинской области.

    С марта по июль 2010 года — заместитель начальника налогового управления по Каратальскому району Алматинской области.

    С июля до ноября 2010 года — начальник отдела администрирования косвенных налогов в рамках таможенного союза налогового управления по Алматинской области, город Алматы.

    С ноября 2010 года до февраля 2011 года — начальник управления контроля качества налоговых услуг налогового департамента по городу Алматы, город Алматы.

    С февраля 2011 года до ноября 2012 года — начальник управления администрирования физических лиц налогового департамента по городу Алматы, город Алматы.

    С ноября 2012 года до марта 2013 года — начальник управления контроля человеческих ресурсов и ведомств налогового департамента по городу Алматы.

    С марта 2013 года до мая 2014 года — начальник управления контроля ведомств налогового департамента по городу Алматы.

    С мая до ноября 2014 года — руководитель отдела администрирования юридических лиц налогового управления по Алатаускому району.

    С ноября 2014 года до мая 2016 года — руководитель управления государственных услуг департамента государственных доходов по Алматинской области.

    С мая 2016 года до июня 2019 года — руководитель управления государственных доходов по Алакольскому району департамента государственных доходов по Алматинской области.

    С июня 2019 года до февраля 2022 года — руководитель управления государственных доходов по городу Актау департамента государственных доходов по Мангистауской области.

    С февраля 2022 года до нынешнего назначения был заместителем руководителя департамента государственных доходов по городу Алматы.

    Награжден ведомственной наградой «Отличник органов государственных доходов» и нагрудным знаком «Қаржы қызметінің үздігі».

    Ранее мы писали, что Елдос Нестай назначен заместителем председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта МТ РК.

    Теги:
    Кадровые назначения Назначения КГД
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Сейчас читают