Назначен зампредседателя Комитета железнодорожного и водного транспорта
Елдос Нестай назначен заместителем председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта МТ РК, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта РК.
Приказом руководителя аппарата Министерства транспорта Республики Казахстан Елдос Нестай назначен на должность заместителя председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК.
Елдос Нестай родился 9 сентября 1993 года в селе Талды, Шетском районе Карагандинской области.
Окончил Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилёва.
Трудовую деятельность начал в 2015 году в должности эксперта управления железнодорожного транспорта Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.
В 2017–2020 годах работал главным экспертом Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
В 2020–2025 годах занимал должность руководителя управления пассажирских перевозок Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Республики Казахстан.
