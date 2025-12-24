Назначен зампредседателя Комитета железнодорожного и водного транспорта

Приказом руководителя аппарата Министерства транспорта Республики Казахстан Елдос Нестай назначен на должность заместителя председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК.

Елдос Нестай родился 9 сентября 1993 года в селе Талды, Шетском районе Карагандинской области.

Окончил Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилёва.

Трудовую деятельность начал в 2015 году в должности эксперта управления железнодорожного транспорта Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

В 2017–2020 годах работал главным экспертом Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

В 2020–2025 годах занимал должность руководителя управления пассажирских перевозок Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Республики Казахстан.

