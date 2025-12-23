Кто стал первым вице-министром ИИ и цифрового развития Казахстана

Постановлением Правительства Республики Казахстан Коняшкин Ростислав Анатольевич назначен на должность первого вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития.

Родился в 1989 году в г. Таразе. Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева.

Трудовую деятельность начал в 2011 году консультантом в частной организации.

В 2011–2012 гг. — консультант проекта предприятия АО «Интергаз Центральная Азия» и АО «Казтрансгаз» ТОО ERP-Service «KazTransCom».

В 2012–2014 гг. — работал на различных позициях в АО «Astana Innovations».

В 2014–2015 гг. — главный менеджер; проектный менеджер Центра развития электронного обучения АО «Информационно-аналитический центр».

В 2016 г. — гл. специалист департамента методологии оказания государственных услуг НАО «Государственная корпорация „Правительство для граждан“.

В 2016–2017 гг. — менеджер по проектам ТОО Центр инновационных технологий «Өрлеу».

В 2017–2019 гг. — проектный менеджер по направлению «Офис проектных менеджеров, ИТ» центрального аппарата АО «Транстелеком».

В 2019–2020 гг. — руководитель проектного офиса ТОО «Tengri Lab».

В 2020–2021 гг. — заместитель председателя Комитета государственных услуг МЦРИАП РК.

В 2021–2024 гг. — председатель правления АО «Национальные информационные технологии».

В 2024–2025 гг. — вице-министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК.

С октября 2025 года по настоящее время работал вице-министром искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

Ранее Азамат Кескинбаев стал заведующим Отделом развития транспортно-логистической отрасли Администрации Президента Республики Казахстан.