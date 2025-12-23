Ерболат Досаев вошел в состав совета директоров «Самрук-Қазына»

Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

— Согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2025 года № 1118 «О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 17 октября 2008 года № 962 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 13 октября 2008 года № 669» и от 25 мая 2013 года № 516 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 22 мая 2013 года № 571 «О некоторых мерах по оптимизации системы управления институтами развития, финансовыми организациями и развития национальной экономики» членом Совета директоров АО «Самрук-Қазына» избран заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан Досаев Ерболат Аскарович, — говорится в тексте.

Таким образом, Ерболат Досаев стал восьмым членом СД «Самрук-Қазына».

В настоящее время совет директоров АО «Самрук-Қазына» возглавляет премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. В состав СД также входят председатель правления фонда Нурлан Жакупов, независимые директора Болат Жамишев, Вонг Хэн Файн, Лука Сутера, Мохаммед Джамиль Аль Рамахи, а также цифровой член совета директоров на базе искусственного интеллекта с правом голоса — SKAI (Samruk-Kazyna Artificial Intelligence).

Напомним, Ерболат Досаев был назначен заместителем руководителя Администрации Президента 19 сентября 2025 года.

До этого с января 2022 года он занимал должность акима Алматы. В 2019–2022 годах он возглавлял Национальный банк Казахстана. В 2017–2019 годах работал заместителем премьер-министра.

Ранее Досаев занимал посты министра национальной экономики (2014–2016), министра экономики и бюджетного планирования (2013–2014), министра экономического развития и торговли (2012–2013), министра здравоохранения (2004–2006) и министра финансов (2003–2004). В 2016–2017 годах он возглавлял холдинг «Байтерек», а также возглавлял Агентство РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (2001-2002).