Назначен начальник ДЧС Туркестанской области
Приказом министра по ЧС полковник гражданской защиты Багдат Чайзада назначен начальником департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области, передает корреспондент агентства Kazinform.
В органах гражданской защиты Багдат Чайзада служит с августа 2005 года. До назначения занимал должность заместителя начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы.
Багдат Темирболатович Чайзада родился 16 сентября 1987 года в Алматы. Женат, воспитывает троих детей.
В 2009 году окончил Кокшетауский технический институт Министерства по чрезвычайным ситуациям РК по специальности «Инженер пожарной безопасности».
Трудовую деятельность начал в 2009 году в должности старшего инженера — руководителя смены специализированной пожарной части № 11 ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» департамента по ЧС Алматы.
В разные годы занимал должности заместителя начальника пожарной части № 6, начальника пожарной части № 4, заместителя начальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Алматы.
С апреля 2019 года возглавлял центр оперативного управления силами и средствами госучреждения «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС Алматы.
В январе 2021 года был назначен начальником управления в кризисных ситуациях департамента по ЧС Алматы министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
С сентября 2023 года занимал должность заместителя начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы.
С 23 декабря 2025 года назначен начальником департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области.
Ранее сообщалось о назначении начальника ДЧС Кызылординской области. Ведомство возглавил полковник Мадияр Мурзагельдиев.