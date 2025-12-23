РУ
    Нового акима выбрали в Кокпектинском районе области Абай

    По итогам выборов акима Кокпектинского района области Абай новым главой района избран Нурбек Кошкарбаев, за которого проголосовали 70,8% избирателей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Нового акима выбрали в Кокпектинском районе области Абай
    Фото: акимат области Абай

    Нурбек Кошкарбаев — уроженец Кокпектинского района. Он родился 5 июня 1979 года в селе Кокпекты и хорошо знаком с регионом. Его профессиональный путь начинался в системе образования — сфере, с которой он связан более десяти лет.

    Новый аким имеет несколько образований. Он окончил педагогический колледж имени М. О. Ауэзова — учитель начальных классов и русского языка в национальной школе, Семипалатинский университет имени М. О. Ауэзова — учитель казахского языка и литературы, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет по специальности «юриспруденция», а также университет имени Шакарима по направлению «производство строительных материалов, изделий и конструкций».

    С 2002 года работал учителем, заместителем директора и директором школы в городе Семей, а также возглавлял школу в Жаксынском районе Акмолинской области. Позже перешел на государственную службу.

    С 2012 года занимал должность начальника отдела организационно-кадровой и государственно-правовой работы аппарата акима Бескарагайского района. В разные годы работал главным специалистом и руководителем профильных отделов аппарата акима города Семей.

    С 2015 года был руководителем аппарата и заместителем акима города Курчатов области Абай.
    С декабря 2024 года возглавлял Бескарагайский район, а теперь по итогам выборов получил мандат доверия жителей Кокпектинского района.

