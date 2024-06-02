Кадровые назначения в Казахстане за неделю

На минувшей неделе в стране произошел ряд кадровых перестановок и назначений. О наиболее значимых из них расскажет корреспондент агентства Kazinform.

Асхат Хасенов назначен председателем правления национальной компании «КазМунайГаз».

Помимо правления, он избран в состав совета директоров КМГ. Ранее Асхат Хасенов был назначен и.о. председателя правления АО НК «КазМунайГаз».

Трудовой путь начал в 2005 году оператором 3-го разряда цеха добычи нефти и газа АО «Тургай Петролеум».

В 2006 – 2010 годы работал в АО «Главное диспетчерское управление нефтяной и газовой промышленности»: ведущим, главным специалистом, начальником отдела мониторинга разработок нефтегазовых месторождений, заместителем директора, директором департамента, вице-президентом.

В 2011 – 2019 годах возглавлял управление госинспекции и выдачи разрешений Комитета госинспекции в нефтегазовом комплексе, департамент нефтехимии и техрегулирования в Министерстве нефти и газа РК.

С 2019 по 2022 год - зампредседатель правления ТОО «KLPE».

До назначения в «КазМунайГаз» в 2022-2024 годах - вице-министр энергетики РК. В этой должности курировал вопросы недропользования и развития нефтегазохимии, также возглавлял Центральную комиссию по разведке и разработке месторождений углеводородов.

Курмангазы Исказиев назначен первым заместителем председателя правления «КазМунайГаза»

Также он возглавил представительство КМГ в Актау. Кроме того, в соответствии с решением заседания совета директоров КМГ он избран членом правления национальной компании.

Трудовую деятельность начал оператором в производственном объединении «Эмбанефть».

С 2006 по 2024 год занимал различные должности и возглавлял «Эмбамунайгаз», «Разведка и Добыча «КазМунайГаз», представительство КМГ в Актау, ТОО «Kalamkas - Khazar Operating».

В КМГ в разные годы работал исполнительным директором по добыче нефти и газа, управляющим директором по геологии, геофизике и резервуарам, главным геологом, управляющим директором по неоперационным активам, заместителем председателя правления по разведке, добыче и нефтесервисам и по геологии и разведке.

Также Шолпан Джумагазиева назначена директором департамента управления человеческими ресурсами КМГ.

Она окончила Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «Юриспруденция». С 2004 года работала в различных организациях, включая ГУ «Мангистауский территориальный комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов РК, АО «Мангистаумунайгаз», АО «Казахский институт нефти и газа», ТОО «НИИ технологий добычи и бурения «КазМунайГаз» и ТОО «КМГ Инжиниринг». До этого занимала должность директора ЧУ «Samruk Business Academy».

Айзада Курманова назначена вице-министром культуры и информации РК

Она родилась в 1970 году в Павлодарской области. Окончила Павлодарский педагогический институт, Инновационный Евразийский университет.

Трудовую деятельность начала в 1992 г. учителем в СШ Майского района Павлодарской области. В разные годы работала заведующей учебной частью, директором СШ.

2002-2007 гг. – начальник отдела внутренней политики акимата г.Экибастуза.

2007-2009 гг. – заместитель акима г. Экибастуза.

2009-2011 гг. – начальник управления внутренней политики Павлодарской области.

2011-2014 гг. – аким Лебяжинского района Павлодарской области.

2014-2016 гг. – первый заместитель председателя Павлодарского областного филиала партии «Нұр Отан».

В 2016-2020 гг. была депутатом Мажилиса Парламента РК VI созыва.

С 2020 г. по настоящее время – заместитель акима Павлодарской области.

Тулеген Сарсембаев назначен руководителем аппарата Министерства здравоохранения РК

Тулеген Сарсембаев родился в 1968 году в Тюменской области. Окончил в 1991 году Алма-Атинский институт народного хозяйства, затем по специальности юриспруденция получил диплом Государственного международного Казахско-Турецкого университета им. Х.А. Яссави.

Трудовую деятельность начинал бухгалтером, начальником планово-экономического отдела учебно-опытного хозяйства «Аксай» Алма-Атинского зооветеринарного института, более 20 лет работал и возглавлял областные департаменты органов государственных доходов.

Занимал должности заместителя акима Южно-Казахстанской и Туркестанской областей, руководителя аппарата акима Алматинской области.

С июля 2023 года – Советник Министра финансов Республики Казахстан.

Серик Бахтияр возглавил Управление материально-технического обеспечения УДП

Серик Бахтияр родился 21 июня 1985 года в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области. В 2007 году окончил Карагандинский юридический институт МВД РК, в 2010 году – магистратуру Академии государственного управления при Президента РК.

В разные годы работал в аппарате акима Карагандинской области, аппарате Правительства и Администрации Президента Республики Казахстан. До назначения занимал должность заместителя руководителя аппарата Мажилиса Парламента РК.

Шархан Турсунбаев назначен заместителем руководителя аппарата акима города Алматы

Шархан Турсунбаев родился в 1987 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахскую головную архитектурно-строительную академию и Казахстанский университет Дружбы народов.

Профессиональная карьера началась в 2010 году, когда он приступил к работе главным специалистом в Управлении государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы.

В последующие годы занимал различные должности в аппаратах акимов Ауэзовского и Наурызбайского районов. В 2018 году работал главным специалистом отдела организационной и контрольной работы аппарата акима города Алматы. С 2019 года по настоящее время работал руководителем аппарата, заместителем акима Ауэзовского района города Алматы.

Ренат Кенеев назначен заместителем акима города Алатау

Ренат Кенеев родился в 1984 году в Алматинской области. Окончил КазНПУ имени Абая по специальности финансист и университет им. Д.А. Кунаева по специальности юриспруденция.

Трудовую деятельность начал в 2007 году в банковской сфере. С 2017 года перешел на государственную службу, работая в Правительстве РК и Министерстве национальной экономики. Также он занимал должность акима сельского округа, был заместителем акима Ауезовского района Алматы и главным инспектором отдела протокола и внешних связей.

На должность акима нового города Алатау ранее назначен экс-заместитель Председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Аркен Утенов.

Ермахан Абдраманов назначен первым замначальника департамента полиции Кызылординской области

Он окончил Алматинскую высшую школу МВД РК. Трудовую деятельность начал с должности оперуполномоченного, занимал различные руководящие должности. С 2022 года до нового назначения работал первым заместителем начальника департамента полиции города Шымкента.

Думан Кожахметов назначен первым заместителем начальника полиции Павлодарской области

Думан Кожахметов родился 19 сентября 1979 года. Имеет два высших образования. В органах внутренних дел работает с 2001 года. Начинал с оперуполномоченного отделения уголовного розыска Ерейментауского РОВД в Акмолинской области. Занимал руководящие должности в подразделениях ДВД Акмолинской и Карагандинской областей, работал начальником Михайловского отдела полиции УВД города Караганды, позже возглавил управление внутренних дел города Темиртау. Был начальником отдела полиции в Шахтинске, возглавлял УП города Караганды, занимал должность первого заместителя начальника полиции в ВКО.

Ранее полковник Думан Кожахметов занимал должность первого заместителя начальника департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

Полковник полиции Канат Мендыбаев назначен заместителем начальника департамента полиции Костанайской области

Канат Мендыбаев уроженец Северо-Казахстанской области. Окончил Костанайский юридический институт МВД РК. В правоохранительных органах работает с 1994 года. Начинал служебную деятельность следователем отдела общеуголовных расследований УГСК по городу Костанай.

За годы службы работал на различных должностях, в том числе заместителем начальника ОВД Сарыкольского района, начальником управления собственной безопасности ДВД Акмолинской области.

С 2022 года занимал должность начальника управления собственной безопасности ДП полиции Костанайской области.