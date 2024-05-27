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    11:00, 27 Май 2024 | GMT +6

    Ренат Кенеев назначен заместителем акима города Алатау

    Ренат Кенеев
    Фото: akimat.alatau/instagram

    Заместителем акима нового города Алатау назначен Ренат Кенеев, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на акимат Алматинской области.

    Ренат Кенеев родился в 1984 году в Алматинской области. Окончил КазНПУ имени Абая по специальности финансист и университет им. Д.А. Кунаева по специальности юриспруденция.

    Трудовую деятельность начал в 2007 году в банковской сфере. С 2017 года перешел на государственную службу, работая в Правительстве РК и Министерстве национальной экономики.

    Также он занимал должность акима сельского округа, был заместителем акима Ауезовского района Алматы и главным инспектором отдела протокола и внешних связей.

    На должность акима нового города Алатау ранее назначен экс-заместитель Председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Аркен Утенов. 

    Теги:
    Кадровые назначения Назначения Алматинская область
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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