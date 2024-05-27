Ренат Кенеев назначен заместителем акима города Алатау

Заместителем акима нового города Алатау назначен Ренат Кенеев, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на акимат Алматинской области.

Ренат Кенеев родился в 1984 году в Алматинской области. Окончил КазНПУ имени Абая по специальности финансист и университет им. Д.А. Кунаева по специальности юриспруденция.

Трудовую деятельность начал в 2007 году в банковской сфере. С 2017 года перешел на государственную службу, работая в Правительстве РК и Министерстве национальной экономики.

Также он занимал должность акима сельского округа, был заместителем акима Ауезовского района Алматы и главным инспектором отдела протокола и внешних связей.

На должность акима нового города Алатау ранее назначен экс-заместитель Председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Аркен Утенов.