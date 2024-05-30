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    00:33, 30 Май 2024 | GMT +6

    Назначен новый заместитель начальника департамента полиции Костанайской области

    Канат Мендыбаев
    Фото: ДП Костанайской области

    Приказом министра внутренних дел заместителем начальника департамента полиции Костанайской области назначен полковник полиции Канат Мендыбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Канат Мендыбаев уроженец Северо-Казахстанской области. В правоохранительных органах работает с 1994 года. Окончил Костанайский юридический институт МВД РК. Начинал служебную деятельность следователем отдела общеуголовных расследований УГСК по городу Костанай.

    За годы службы работал на различных должностях, в том числе заместителем начальника ОВД Сарыкольского района, начальником управления собственной безопасности ДВД Акмолинской области.

    С 2022 года занимал должность начальника управления собственной безопасности ДП полиции Костанайской области.

    Теги:
    МВД РК Кадровые назначения Полицейские Регионы Казахстана Полиция Назначения Костанайская область
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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