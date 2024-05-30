00:33, 30 Май 2024 | GMT +6
Назначен новый заместитель начальника департамента полиции Костанайской области
Приказом министра внутренних дел заместителем начальника департамента полиции Костанайской области назначен полковник полиции Канат Мендыбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.
Канат Мендыбаев уроженец Северо-Казахстанской области. В правоохранительных органах работает с 1994 года. Окончил Костанайский юридический институт МВД РК. Начинал служебную деятельность следователем отдела общеуголовных расследований УГСК по городу Костанай.
За годы службы работал на различных должностях, в том числе заместителем начальника ОВД Сарыкольского района, начальником управления собственной безопасности ДВД Акмолинской области.
С 2022 года занимал должность начальника управления собственной безопасности ДП полиции Костанайской области.