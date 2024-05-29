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    07:34, 29 Май 2024 | GMT +6

    Кадровые изменения произошли в КазМунайГазе

    АО НК «КазМунайГаз»
    Фото: АО НК «КазМунайГаз»

    Ряд назначений произвели в национальной компании «КазМунайГаз», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КМГ.

    Курмангазы Исказиев назначен первым заместителем председателя правления «КазМунайГаза».

    Курмангазы Исказиев
    Фото: КМГ

    Также он возглавил представительство КМГ в Актау. Кроме того, в соответствии с решением заседания совета директоров КМГ К.Исказиев избран членом правления национальной компании.

    Трудовую деятельность начал оператором в производственном объединении «Эмбанефть».

    С 2006 по 2024 год занимал различные должности и возглавлял «Эмбамунайгаз», «Разведка и Добыча «КазМунайГаз», представительство КМГ в Актау, ТОО «Kalamkas - Khazar Operating».

    В КМГ в разные годы работал исполнительным директором по добыче нефти и газа, управляющим директором по геологии, геофизике и резервуарам, главным геологом, управляющим директором по неоперационным активам, заместителем председателя правления по разведке, добыче и нефтесервисам и по геологии и разведке.

     

    Шолпан Джумагазиева назначена директором департамента управления человеческими ресурсами КМГ.

    Шолпан Джумагазиева
    Фото: КМГ

    Ш. Джумагазиева закончила Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «Юриспруденция». С 2004 года  работала в различных организациях, включая ГУ «Мангистауский территориальный комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов РК, АО «Мангистаумунайгаз», АО «Казахский институт нефти и газа», ТОО «НИИ технологий добычи и бурения «КазМунайГаз» и ТОО «КМГ Инжиниринг». До этого занимала должность директора ЧУ «Samruk Business Academy».

    Теги:
    Кадровые назначения Назначения
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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