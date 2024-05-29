Асхат Хасенов официально возглавил «КазМунайГаз» 

По итогам состоявшегося 28 мая годового общего собрания акционеров национальной компании «КазМунайГаз» Асхат Хасенов назначен председателем правления национальной компании. Помимо правления, А. Хасенов избран в состав совета директоров КМГ. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее Асхат Хасенов был назначен и.о. председателя правления АО НК «КазМунайГаз».

Трудовой путь начал в 2005 году оператором 3-го разряда цеха добычи нефти и газа АО «Тургай Петролеум».

В 2006 – 2010 годы работал в АО «Главное диспетчерское управление нефтяной и газовой промышленности»: ведущим, главным специалистом, начальником отдела мониторинга разработок нефтегазовых месторождений, заместителем директора, директором департамента, вице-президентом.

В 2011 – 2019 годах возглавлял управление госинспекции и выдачи разрешений Комитета госинспекции в нефтегазовом комплексе, департамент нефтехимии и техрегулирования в Министерстве нефти и газа РК.

С 2019 по 2022 год - зампредседатель правления ТОО «KLPE».

До назначения в КМГ – вице-министр энергетики РК.