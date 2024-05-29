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    14:20, 29 Май 2024 | GMT +6

    Асхат Хасенов официально возглавил «КазМунайГаз» 

    Асхат Хасенов официально возглавил «КазМунайГаз» 
    Фото: КМГ

    По итогам состоявшегося 28 мая годового общего собрания акционеров национальной компании «КазМунайГаз» Асхат Хасенов назначен председателем правления национальной компании. Помимо правления, А. Хасенов избран в состав совета директоров КМГ. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу компании.

    Ранее Асхат Хасенов был назначен и.о. председателя правления АО НК «КазМунайГаз».

    Трудовой путь начал в 2005 году оператором 3-го разряда цеха добычи нефти и газа АО «Тургай Петролеум».

    В 2006 – 2010 годы работал в АО «Главное диспетчерское управление нефтяной и газовой промышленности»: ведущим, главным специалистом, начальником отдела мониторинга разработок нефтегазовых месторождений, заместителем директора, директором департамента, вице-президентом.

    В 2011 – 2019 годах возглавлял управление госинспекции и выдачи разрешений Комитета госинспекции в нефтегазовом комплексе, департамент нефтехимии и техрегулирования в Министерстве нефти и газа РК.

    С 2019 по 2022 год - зампредседатель правления ТОО «KLPE».

    До назначения в КМГ – вице-министр энергетики РК.

    Теги:
    Кадровые назначения Нефть/газ Назначения КазМунайГаз Экономика
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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