Серик Бахтияр возглавил Управление материально-технического обеспечения УДП

Приказом Управляющего делами Президента РК Серик Бахтияр назначен сегодня руководителем Управления материально-технического обеспечения УДП, передает агентство Kazinform со ссылкой на сайт УДП.

Серик Бахтияр родился 21 июня 1985 года в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области. В 2007 году окончил Карагандинский юридический институт МВД РК, в 2010 году – магистратуру Академии государственного управления при Президента РК.

В разные годы работал в аппарате акима Карагандинской области, аппарате Правительства и Администрации Президента Республики Казахстан.

До назначения занимал должность заместителя руководителя аппарата Мажилиса Парламента РК.