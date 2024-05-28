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    10:19, 28 Май 2024 | GMT +6

    Серик Бахтияр возглавил Управление материально-технического обеспечения УДП

    Серик Бахтияр
    Фото: parlam.kz

    Приказом Управляющего делами Президента РК Серик Бахтияр назначен сегодня руководителем Управления материально-технического обеспечения УДП, передает агентство Kazinform со ссылкой на сайт УДП.

    Серик Бахтияр родился 21 июня 1985 года в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области. В 2007 году окончил Карагандинский юридический институт МВД РК, в 2010 году – магистратуру Академии государственного управления при Президента РК.

    В разные годы работал в аппарате акима Карагандинской области, аппарате Правительства и Администрации Президента Республики Казахстан.

    До назначения занимал должность заместителя руководителя аппарата Мажилиса Парламента РК.

    Теги:
    Кадровые назначения УДП Назначения
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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