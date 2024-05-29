Первый заместитель сменился у начальника полиции Павлодарской области

Приказом министра внутренних дел первым заместителем начальника департамента полиции Павлодарской области назначен полковник Думан Рахимжанович Кожахметов. Ранее он занимал аналогичную должность в ВКО, передает корреспондент агентства Kazinform.

Нового сотрудника руководству и личному составу департамента полиции представил глава ведомства Василий Скляр.

Фото: ДП Павлодарской области

Думан Кожахметов родился 19 сентября 1979 года. Имеет два высших образования. В органах внутренних дел работает с 2001 года. Начинал с оперуполномоченного отделения уголовного розыска Ерейментауского РОВД в Акмолинской области.

Занимал руководящие должности в подразделениях ДВД Акмолинской и Карагандинской областей, работал начальником Михайловского отдела полиции УВД города Караганды, позже возглавил управление внутренних дел города Темиртау. Был начальником отдела полиции в Шахтинске, возглавлял УП города Караганды, занимал должность первого заместителя начальника полиции в ВКО.

- Ранее полковник Кожахметов занимал должность первого заместителя начальника департамента полиции Восточно-Казахстанской области. Василий Скляр подчеркнул его большой опыт работы в этом направлении, отметил, что предстоит работа по нововведениям, разработанным министерством, внедряемым в практическую деятельность территориальных подразделений полиции региона, и пожелал успехов на новом месте работы, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Ранее эту должность в регионе занимал Жаскайрат Каиров. Недавно он был назначен первым заместителем начальника департамента полиции Карагандинской области.