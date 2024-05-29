РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:50, 29 Май 2024 | GMT +6

    Первый заместитель сменился у начальника полиции Павлодарской области

    Думан Кожахметов
    Фото: ДП Павлодарской области

    Приказом министра внутренних дел первым заместителем начальника департамента полиции Павлодарской области назначен полковник Думан Рахимжанович Кожахметов. Ранее он занимал аналогичную должность в ВКО, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Нового сотрудника руководству и личному составу департамента полиции представил глава ведомства Василий Скляр.

    Василий Скляр, Думан Кожахметов
    Фото: ДП Павлодарской области

    Думан Кожахметов родился 19 сентября 1979 года. Имеет два высших образования. В органах внутренних дел работает с 2001 года. Начинал с оперуполномоченного отделения уголовного розыска Ерейментауского РОВД в Акмолинской области.

    Занимал руководящие должности в подразделениях ДВД Акмолинской и Карагандинской областей, работал начальником Михайловского отдела полиции УВД города Караганды, позже возглавил управление внутренних дел города Темиртау. Был начальником отдела полиции в Шахтинске, возглавлял УП города Караганды, занимал должность первого заместителя начальника полиции в ВКО.

    - Ранее полковник Кожахметов занимал должность первого заместителя начальника департамента полиции Восточно-Казахстанской области. Василий Скляр подчеркнул его большой опыт работы в этом направлении, отметил, что предстоит работа по нововведениям, разработанным министерством, внедряемым в практическую деятельность территориальных подразделений полиции региона, и пожелал успехов на новом месте работы, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    Ранее эту должность в регионе занимал Жаскайрат Каиров. Недавно он был назначен первым заместителем начальника департамента полиции Карагандинской области.

    Теги:
    МВД РК Кадровые назначения Полиция Назначения Павлодарская область
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!