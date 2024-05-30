Назначен первый замначальника департамента полиции Кызылординской области

Назначен первый заместитель начальника департамента полиции Кызылординской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Нового первого заместителя начальника ДП представил личному составу начальник департамента полиции Кызылординской области Махсудхан Аблазимов.

Приказом министра на должность первого заместителя начальника департамента полиции Кызылординской области назначен Ермахан Абдраманов. Он окончил Алматинскую высшую школу МВД РК.

Трудовую деятельность начал с должности оперуполномоченного, занимал различные руководящие должности. С 2022 года до нового назначения работал первым заместителем начальника департамента полиции города Шымкента.