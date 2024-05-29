Бывший советник министра финансов РК получил должность в Минздраве

Приказом министра здравоохранения Республики Казахстан руководителем аппарата ведомства назначен Тулеген Капсалыкович Сарсембаев, передает агентство Kazinform.

Тулеген Сарсембаев родился в 1968 году в Тюменской области. Окончил в 1991 году Алма-Атинский институт народного хозяйства, затем по специальности юриспруденция получил диплом Государственного международного Казахско-Турецкого университета им. Х.А. Яссави.

Трудовую деятельность начинал бухгалтером, начальником планово-экономического отдела учебно-опытного хозяйства «Аксай» Алма-Атинского зооветеринарного института, более 20 лет работал и возглавлял областные департаменты органов государственных доходов.

Занимал должности заместителя акима Южно-Казахстанской и Туркестанской областей, руководителя аппарата акима Алматинской области.

С июля 2023 года - Советник Министра финансов Республики Казахстан.

Тулеген Сарсембаев является отличником налоговой и финансовой службы, удостоен ряда государственных наград и почетных званий, в их числе орден «Курмет», юбилейные медали: «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Конституциясына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл».