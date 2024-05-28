Шархан Турсунбаев назначен замруководителя аппарата акима города Алматы

Приказом руководителя аппарата акима города Алматы заместителем руководителя аппарата назначен Шархан Турсунбаев, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат мегаполиса.

Шархан Шаймерденович Турсунбаев родился в 1987 году в Южно-Казахстанской области.

Окончил Казахскую головную архитектурно-строительную академию и Казахстанский университет Дружбы народов.

Профессиональная карьера началась в 2010 году, когда он приступил к работе главным специалистом в Управлении государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы.

В последующие годы занимал различные должности в аппаратах акимов Ауэзовского и Наурызбайского районов.

В 2018 году работал главным специалистом отдела организационной и контрольной работы аппарата акима города Алматы.

С 2019 года по настоящее время работал руководителем аппарата, заместителем акима Ауэзовского района города Алматы.