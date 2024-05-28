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    12:30, 28 Май 2024 | GMT +6

    Шархан Турсунбаев назначен замруководителя аппарата акима города Алматы

    акимат
    Фото: акимат г. Алматы

    Приказом руководителя аппарата акима города Алматы заместителем руководителя аппарата назначен Шархан Турсунбаев, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат мегаполиса.

    Шархан Шаймерденович Турсунбаев родился в 1987 году в Южно-Казахстанской области.

    Окончил Казахскую головную архитектурно-строительную академию и Казахстанский университет Дружбы народов.

    Профессиональная карьера началась в 2010 году, когда он приступил к работе главным специалистом в Управлении государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы.

    В последующие годы занимал различные должности в аппаратах акимов Ауэзовского и Наурызбайского районов. 

    В 2018 году работал главным специалистом отдела организационной и контрольной работы аппарата акима города Алматы.

    С 2019 года по настоящее время работал руководителем аппарата, заместителем акима Ауэзовского района города Алматы.

    Теги:
    Кадровые назначения Назначения Акимат Алматы
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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