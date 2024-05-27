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    11:11, 27 Май 2024 | GMT +6

    Айзада Курманова назначена вице-министром культуры и информации РК

    Айзада Курманова назначена вице-министром культуры и информации РК
    Фото: пресс-служба Премьер-министра РК

    Постановлением Правительства Республики Казахстан Курманова Айзада Амангельдиновна назначена на должность вице-министра культуры и информации, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу  Премьер-министра.

    Родилась в 1970 году в Павлодарской области. Окончила Павлодарский педагогический институт, Инновационный Евразийский университет.

    Трудовую деятельность начала в 1992 г. учителем в СШ Майского района Павлодарской области. В разные годы работала заведующей учебной частью, директором СШ.

    2002-2007 гг. – начальник отдела внутренней политики акимата г.Экибастуза.

    2007-2009 гг. – заместитель акима г. Экибастуза.

    2009-2011 гг. – начальник управления внутренней политики Павлодарской области.

    2011-2014 гг. – аким Лебяжинского района Павлодарской области.

    2014-2016 гг. – первый заместитель председателя Павлодарского областного филиала партии «Нұр Отан».

    В 2016-2020 гг. была депутатом Мажилиса Парламента РК VI созыва.

    С 2020 г. по настоящее время – заместитель акима Павлодарской области.

    Теги:
    Кадровые назначения Правительство РК Минкультуры и информации Назначения
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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