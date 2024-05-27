Айзада Курманова назначена вице-министром культуры и информации РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Курманова Айзада Амангельдиновна назначена на должность вице-министра культуры и информации, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра.

Родилась в 1970 году в Павлодарской области. Окончила Павлодарский педагогический институт, Инновационный Евразийский университет.

Трудовую деятельность начала в 1992 г. учителем в СШ Майского района Павлодарской области. В разные годы работала заведующей учебной частью, директором СШ.

2002-2007 гг. – начальник отдела внутренней политики акимата г.Экибастуза.

2007-2009 гг. – заместитель акима г. Экибастуза.

2009-2011 гг. – начальник управления внутренней политики Павлодарской области.

2011-2014 гг. – аким Лебяжинского района Павлодарской области.

2014-2016 гг. – первый заместитель председателя Павлодарского областного филиала партии «Нұр Отан».

В 2016-2020 гг. была депутатом Мажилиса Парламента РК VI созыва.

С 2020 г. по настоящее время – заместитель акима Павлодарской области.