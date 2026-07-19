Кадровая неделя: кто возглавил регионы, министерства и ведомства Казахстана

На этой неделе были назначены новые акимы сразу двух регионов страны. Так, Указом Президента Болат Акчулаков назначен акимом Атырауской области.

Фото: Акорда

Болат Акчулаков родился в 1971 году в Атырау, окончил Казахскую государственную академию управления и Алматинский образовательный центр нефтегазовой промышленности. Трудовую деятельность начал в банковской сфере, после чего более 30 лет работал в нефтегазовой отрасли и на государственной службе. В разные годы занимал руководящие должности в компаниях «Казахойл», «КазМунайГаз», PSA, «Самрук-Қазына» и ассоциации KAZENERGY, дважды был вице-министром энергетики, а в 2022–2023 годах возглавлял Министерство энергетики Казахстана. Затем работал советником Президента, а с февраля 2025 года до нового назначения являлся председателем ассоциации KAZENERGY.

Фото: gov.kz

А в области Ұлытау, главой региона был назначен Есет Байкен. Он родился в 1986 году в Карагандинской области, окончил Казахский гуманитарно-юридический университет и Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова по специальностям «Экономика» и «Юриспруденция». Трудовую деятельность начал в 2008 году в управлении экономики и бюджетного планирования Астаны. В разные годы работал в аппарате акима столицы и Администрации Президента, был акимом Нуринского района Карагандинской области, руководителем аппарата акима Нур-Султана, акимом района «Сарыарка». С февраля 2022 года до нового назначения занимал должность заместителя акима Астаны.

Фото: Пресс-служба Павлодарской области

У акима Павлодарской области сменился заместитель. Им стал Серик Туленбергенов. На новом посту он будет курировать сферы строительства, архитектуры и градостроительства, энергетики и ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и гражданской защиты. Серик Туленбергенов имеет три высших образования, трудовую деятельность начал в 1995 году. В разные годы занимал должности акима Уланского района, заместителя акима Риддера, руководителя профильных управлений Восточно-Казахстанской и Актюбинской областей, был первым заместителем акима Актюбинской области, в 2024–2025 годах работал вице-министром по чрезвычайным ситуациям, а с 2025 года до нового назначения — заместителем акима области Абай.

Фото: акимат Туркестана

В Туркестане представили нового заместителя акима города. Им стал Айдос Тогызбаев. В новой должности он будет курировать вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства, земельных отношений, архитектуры и градостроительства. До назначения Тогызбаев занимал пост заместителя руководителя аппарата акима Туркестанской области, ранее работал в системе юстиции, в том числе возглавлял департамент юстиции Северо-Казахстанской области. Общий стаж его государственной службы превышает 15 лет.

Фото: Акимат области Абай

Талгат Муратов назначен акимом Бородулихинского района области Абай. Ранее он занимал должность заместителя акима района. За годы государственной службы работал руководителем отделов архитектуры и строительства, заместителем акима Жарминского района, акимом Бескарагайского района и Семея, а также советником акима области. С февраля 2026 года был заместителем акима Бородулихинского района. К слову, это первое назначение акима района в области Абай, проведенное в соответствии с изменениями, внесенными в Конституцию Казахстана.

Фото: Правительство РК

Постановлением Правительства Дархан Мырзабаев назначен вице-министром промышленности и строительства Казахстана. Он родился в 1989 году в Павлодарской области, окончил Казахский национальный технический университет имени К. Сатпаева, Национальную высшую школу нефти и источников энергии Франции, Финансовый университет при Правительстве РФ и Китайско-Европейскую международную школу бизнеса. Трудовую деятельность начал геофизиком-стажером в ТОО «PGS Kazakhstan», затем работал старшим полевым геофизиком в Schlumberger Ltd (Лондон), инженером по разработке месторождений в ТОО «Тарбагатай Мунай», менеджером программы Amazon EU S.A.R.L и старшим консультантом в ТОО «Эрнст энд Янг консультационные услуги». В последние годы занимал руководящие должности в сфере цифровизации: возглавлял управление цифровых технологий Павлодарской области, руководил департаментом развития инноваций Министерства цифрового развития, был заместителем председателя Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций. С октября 2025 года до нового назначения работал заведующим отделом искусственного интеллекта и цифровой трансформации аппарата Правительства РК.

Фото: Правительство РК

Кадровые перестановки произошли и в Минтруда и соцзащиты РК. Эльдар Кузенбаев занял пост вице-министра труда и социальной защиты населения Казахстана. Уроженец Костанайской области, он окончил Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова и Костанайский инженерно-экономический университет имени М. Дулатова. Трудовую деятельность начал в 2002 году в судебной системе, затем работал в органах юстиции Костанайской области. В разные годы занимал должности заместителя акима Узынкольского района, акима Сарыкольского района и Аркалыка, был первым заместителем председателя Костанайского областного филиала партии, руководителем аппарата акима Костанайской области и государственным инспектором Администрации Президента. С марта 2026 года до нового назначения возглавлял Комитет по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана

Сакен Ател назначен директором департамента стратегического развития Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана.

Он родился в 1994 году в Туркестанской области. Окончил Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева по специальности «Гидрология» и университет имени М. Нарикбаева по специальности «Юриспруденция». Трудовую деятельность в сфере водных ресурсов начал в 2015 году, работал в Есильской бассейновой инспекции, затем занимал различные должности в Комитете по водным ресурсам и Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов. С 2022 года руководил профильными управлениями Комитета по водным ресурсам и Министерства водных ресурсов и ирригации, а с октября 2025 года занимал должность заместителя директора департамента стратегического развития.

Фото: РСК Жамбылской области

Департамент по управлению земельными ресурсами Жамбылской области возглавил Арсен Бахберген. До этого он занимал пост заместителя главы ведомства, исполнял обязанности руководителя, а также работал в центральном аппарате Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК. В 2025 году Бахберген вошел в число участников отбора в Президентский молодежный кадровый резерв по направлению «Агропромышленный комплекс и охрана окружающей среды».

Фото: акимат Шымкента

Председателем маслихата Шымкента избран Мурат Жолдыхожаев. Его кандидатуру депутаты поддержали большинством голосов на внеочередной сессии. Жолдыхожаев родился в 1987 году, окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «Правоведение». В разные годы занимался предпринимательской деятельностью, был общественным помощником депутата Сената, избирался депутатом Ордабасинского районного и Шымкентского городского маслихатов. С марта 2023 года является депутатом VIII созыва маслихата Шымкента, а в 2026 году возглавил городской филиал партии «Әділет». Женат, воспитывает семерых детей, награжден орденом «Құрмет».