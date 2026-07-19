Кадровая неделя: кто возглавил регионы, министерства и ведомства Казахстана
На уходящей неделе в Казахстане произошел ряд кадровых назначений. Новые руководители возглавили два региона, министерства, акиматы, областные департаменты и маслихат Шымкента, передает корреспондент агентства Kazinform.
На этой неделе были назначены новые акимы сразу двух регионов страны. Так, Указом Президента Болат Акчулаков назначен акимом Атырауской области.
Болат Акчулаков родился в 1971 году в Атырау, окончил Казахскую государственную академию управления и Алматинский образовательный центр нефтегазовой промышленности. Трудовую деятельность начал в банковской сфере, после чего более 30 лет работал в нефтегазовой отрасли и на государственной службе. В разные годы занимал руководящие должности в компаниях «Казахойл», «КазМунайГаз», PSA, «Самрук-Қазына» и ассоциации KAZENERGY, дважды был вице-министром энергетики, а в 2022–2023 годах возглавлял Министерство энергетики Казахстана. Затем работал советником Президента, а с февраля 2025 года до нового назначения являлся председателем ассоциации KAZENERGY.
А в области Ұлытау, главой региона был назначен Есет Байкен. Он родился в 1986 году в Карагандинской области, окончил Казахский гуманитарно-юридический университет и Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова по специальностям «Экономика» и «Юриспруденция». Трудовую деятельность начал в 2008 году в управлении экономики и бюджетного планирования Астаны. В разные годы работал в аппарате акима столицы и Администрации Президента, был акимом Нуринского района Карагандинской области, руководителем аппарата акима Нур-Султана, акимом района «Сарыарка». С февраля 2022 года до нового назначения занимал должность заместителя акима Астаны.
У акима Павлодарской области сменился заместитель. Им стал Серик Туленбергенов. На новом посту он будет курировать сферы строительства, архитектуры и градостроительства, энергетики и ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и гражданской защиты. Серик Туленбергенов имеет три высших образования, трудовую деятельность начал в 1995 году. В разные годы занимал должности акима Уланского района, заместителя акима Риддера, руководителя профильных управлений Восточно-Казахстанской и Актюбинской областей, был первым заместителем акима Актюбинской области, в 2024–2025 годах работал вице-министром по чрезвычайным ситуациям, а с 2025 года до нового назначения — заместителем акима области Абай.
В Туркестане представили нового заместителя акима города. Им стал Айдос Тогызбаев. В новой должности он будет курировать вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства, земельных отношений, архитектуры и градостроительства. До назначения Тогызбаев занимал пост заместителя руководителя аппарата акима Туркестанской области, ранее работал в системе юстиции, в том числе возглавлял департамент юстиции Северо-Казахстанской области. Общий стаж его государственной службы превышает 15 лет.
Талгат Муратов назначен акимом Бородулихинского района области Абай. Ранее он занимал должность заместителя акима района. За годы государственной службы работал руководителем отделов архитектуры и строительства, заместителем акима Жарминского района, акимом Бескарагайского района и Семея, а также советником акима области. С февраля 2026 года был заместителем акима Бородулихинского района. К слову, это первое назначение акима района в области Абай, проведенное в соответствии с изменениями, внесенными в Конституцию Казахстана.
Постановлением Правительства Дархан Мырзабаев назначен вице-министром промышленности и строительства Казахстана. Он родился в 1989 году в Павлодарской области, окончил Казахский национальный технический университет имени К. Сатпаева, Национальную высшую школу нефти и источников энергии Франции, Финансовый университет при Правительстве РФ и Китайско-Европейскую международную школу бизнеса. Трудовую деятельность начал геофизиком-стажером в ТОО «PGS Kazakhstan», затем работал старшим полевым геофизиком в Schlumberger Ltd (Лондон), инженером по разработке месторождений в ТОО «Тарбагатай Мунай», менеджером программы Amazon EU S.A.R.L и старшим консультантом в ТОО «Эрнст энд Янг консультационные услуги». В последние годы занимал руководящие должности в сфере цифровизации: возглавлял управление цифровых технологий Павлодарской области, руководил департаментом развития инноваций Министерства цифрового развития, был заместителем председателя Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций. С октября 2025 года до нового назначения работал заведующим отделом искусственного интеллекта и цифровой трансформации аппарата Правительства РК.
Кадровые перестановки произошли и в Минтруда и соцзащиты РК. Эльдар Кузенбаев занял пост вице-министра труда и социальной защиты населения Казахстана. Уроженец Костанайской области, он окончил Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова и Костанайский инженерно-экономический университет имени М. Дулатова. Трудовую деятельность начал в 2002 году в судебной системе, затем работал в органах юстиции Костанайской области. В разные годы занимал должности заместителя акима Узынкольского района, акима Сарыкольского района и Аркалыка, был первым заместителем председателя Костанайского областного филиала партии, руководителем аппарата акима Костанайской области и государственным инспектором Администрации Президента. С марта 2026 года до нового назначения возглавлял Комитет по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Сакен Ател назначен директором департамента стратегического развития Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана.
Он родился в 1994 году в Туркестанской области. Окончил Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева по специальности «Гидрология» и университет имени М. Нарикбаева по специальности «Юриспруденция». Трудовую деятельность в сфере водных ресурсов начал в 2015 году, работал в Есильской бассейновой инспекции, затем занимал различные должности в Комитете по водным ресурсам и Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов. С 2022 года руководил профильными управлениями Комитета по водным ресурсам и Министерства водных ресурсов и ирригации, а с октября 2025 года занимал должность заместителя директора департамента стратегического развития.
Департамент по управлению земельными ресурсами Жамбылской области возглавил Арсен Бахберген. До этого он занимал пост заместителя главы ведомства, исполнял обязанности руководителя, а также работал в центральном аппарате Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК. В 2025 году Бахберген вошел в число участников отбора в Президентский молодежный кадровый резерв по направлению «Агропромышленный комплекс и охрана окружающей среды».
Председателем маслихата Шымкента избран Мурат Жолдыхожаев. Его кандидатуру депутаты поддержали большинством голосов на внеочередной сессии. Жолдыхожаев родился в 1987 году, окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «Правоведение». В разные годы занимался предпринимательской деятельностью, был общественным помощником депутата Сената, избирался депутатом Ордабасинского районного и Шымкентского городского маслихатов. С марта 2023 года является депутатом VIII созыва маслихата Шымкента, а в 2026 году возглавил городской филиал партии «Әділет». Женат, воспитывает семерых детей, награжден орденом «Құрмет».