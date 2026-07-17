Есет Байкен назначен акимом области Ұлытау

Об этом сообщает пресс-служба Акорды, передает агентство Kazinform.

— Указом Главы государства Байкен Есет Берикулы назначен акимом области Ұлытау, — говорится в сообщении.

Есет Байкен родился в 1986 году в селе Баршино Нуринского района Карагандинской области. В 2008 году окончил Казахский гуманитарно-юридический университет. В 2010 году – КарГУ им. Букетова. Бакалавр экономики, бакалавр юриспруденции.

Трудовой стаж

И.о. ведущего специалиста отдела инвестиционной политики и планирования ГУ «Управление экономики и бюджетного планирования города Астаны» (12.12.2008–18.02.2009)

Ведущий специалист отдела инвестиционной политики и планирования ГУ «Управление экономики и бюджетного планирования города Астаны» (18.02.2009–16.07.2009)

Главный специалист отдела инвестиционной политики и планирования ГУ «Управления экономики и бюджетного планирования города Астаны» (16.07.2009–28.10.2010)

Главный специалист отдела правового обеспечения и закупок Управления экономики и бюджетного планирования города Астаны (28.10.2010–23.11.2010)

Главный специалист отдела социально-культурной сферы аппарата акима города Астаны (23.11.2010–07.03.2013)

Главный инспектор акима города Астаны (07.03.2013–26.08.2013)

Руководитель организационно-инспекторского отдела аппарата акима города Астаны (26.08.2013–08.08.2016)

Эксперт Секретариата Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (09.08.2016–01.08.2017)

Государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан (02.08.2017–31.01.2019)

Аким Нуринского района Карагандинской области (01.02.2019–03.07.2019)

Заместитель руководителя аппарата акима города Нур-Султан (04.07.2019–28.08.2019)

Руководитель аппарата акима города Нур-Султан (29.08.2019–10.2020)

Аким района «Сарыарка» города Нур-Султан (10.2020–02.2022)

Заместитель акима города Астана (с 02.2022)

Ранее сообщалось, что Дастан Рыспеков освобожден от должности акима области Ұлытау.

Напомним, сегодня стало известно об освобождении от должности акима Атырауской области Серика Шапкенова. Новым акимом назначен Болат Акчулаков.