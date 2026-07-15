Новый аким назначен в Бородулихинском районе области Абай

По согласованию с Администрацией Президента РК, депутатами маслихата Бородулихинского района и распоряжением акима области на должность акима Бородулихинского района назначен Талгат Муратов. Ранее он занимал должность заместителя акима этого района, передает Kazinform.

Нового руководителя активу района представил аким области Абай Берик Уали.

Фото: Акимат области Абай

— Талгат Батырович – опытный государственный служащий и квалифицированный руководитель. Бородулихинский район является одним из стратегически важных районов нашей области. Это регион с высоким потенциалом в аграрном секторе, лесном хозяйстве и горнодобывающей промышленности. Кроме того, район расположен в приграничной зоне, поэтому его социально-экономическое развитие находится в центре нашего внимания. Нам необходимо укреплять экономику района и повышать качество жизни населения. Уверен, что Талгат Батырович оправдает оказанное доверие, будет работать в тесном взаимодействии с жителями и приложит все усилия для дальнейшего развития и процветания Бородулихинского района, – сказал Берик Уали.

Талгат Батырович Муратов родился в Алматинской области. Трудовую деятельность начал в коммерческих структурах. В разные годы работал главным специалистом отдела строительства, архитектуры и градостроительства Бескарагайского района, руководителем отдела архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района, замакима Жарминского района, акимом Бескарагайского района и города Семей, советником акима области. С февраля 2026 года по настоящее время являлся заместителя акима Бородулихинского района.

Это первое назначение акима района в области Абай в соответствии с изменениями в новой Конституции.

Также сегодня в Министерстве промышленности и строительства РК назначен новый вице-министр.