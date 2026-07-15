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    Новый аким назначен в Бородулихинском районе области Абай

    По согласованию с Администрацией Президента РК, депутатами маслихата Бородулихинского района и распоряжением акима области на должность акима Бородулихинского района назначен Талгат Муратов. Ранее он занимал должность заместителя акима этого района, передает Kazinform.

    Талгат Муратов
    Фото: Акимат области Абай

    Нового руководителя активу района представил аким области Абай Берик Уали.

    Талгат Мурато назначение
    Фото: Акимат области Абай

     

    — Талгат Батырович – опытный государственный служащий и квалифицированный руководитель. Бородулихинский район является одним из стратегически важных районов нашей области. Это регион с высоким потенциалом в аграрном секторе, лесном хозяйстве и горнодобывающей промышленности. Кроме того, район расположен в приграничной зоне, поэтому его социально-экономическое развитие находится в центре нашего внимания. Нам необходимо укреплять экономику района и повышать качество жизни населения. Уверен, что Талгат Батырович оправдает оказанное доверие, будет работать в тесном взаимодействии с жителями и приложит все усилия для дальнейшего развития и процветания Бородулихинского района, – сказал Берик Уали.

    Талгат Батырович Муратов родился в Алматинской области. Трудовую деятельность начал в коммерческих структурах. В разные годы работал главным специалистом отдела строительства, архитектуры и градостроительства Бескарагайского района, руководителем отдела архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района, замакима Жарминского района, акимом Бескарагайского района и города Семей, советником акима области. С февраля 2026 года по настоящее время являлся заместителя акима Бородулихинского района.

    Это первое назначение акима района в области Абай в соответствии с изменениями в новой Конституции.

    Также сегодня в Министерстве промышленности и строительства РК назначен новый вице-министр.

    Кадровые назначения Казахстан Берик Уали Назначения Область Абай
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор