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    Дархан Мырзабаев назначен вице-министром промышленности и строительства РК

    Постановлением Правительства РК Дархан Мырзабаев назначен на должность вице-министра промышленности и строительства, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

    Дархан Мырзабаев назначен вице-министром промышленности и строительства РК
    Фото: Правительство РК

    Дархан Мырзабаев родился в 1989 году в Павлодарской области. Окончил Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева, Национальную высшую школы нефти и источников энергии Французской Республики, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Китайско-Европейскую международную школу бизнеса.

    Трудовую деятельность начал геофизиком-стажером ТОО «PGS Kazakhstan» в Алматы.

    2012–2015 гг. — старший полевой геофизик Schlumberger Ltd, Лондон.

    2015–2019 гг. — младший инженер, инженер по разработке месторождений департамента разведки и разработки ТОО «Тарбагатай Мунай».

    2020 год — менеджер программы компании Amazon EU S.A.R.L

    2021–2022 гг. — старший консультант ТОО «Эрнст энд Янг консультационные услуги».

    2022–2023 гг. — исполняющий обязанности руководителя, руководитель управления цифровых технологий Павлодарской области.

    2023 год — менеджер ТОО «CSI Stat».

    2024 год — исполняющий обязанности директора, директор департамента развития инноваций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

    2024–2025 гг. — заместитель председателя Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

    С октября 2025 года по настоящее время работал заведующим Отделом искусственного интеллекта и цифровой трансформации аппарата Правительства РК.

    В июне этого года Жаннат Дубирову освободили от должности вице-министра промышленности и строительства.

    Кадровые назначения Правительство РК Назначения Министерство промышленности и строительства
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор