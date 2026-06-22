Жаннат Дубирову освободили от должности вице-министра промышленности и строительства

Жаннат Дубирова освобождена от должности вице-министра промышленности и строительства Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Постановлением Правительства Республики Казахстан Жаннат Дубирова освобождена от должности вице-министра промышленности и строительства Республики Казахстан.

Ж. Дубирова окончила Евразийский национальный университет им Л. Н. Гумилева (2008) — бакалавр техники и технологии, университет Манчестер, Великобритания (2015) — магистр, информационные технологии и ИТ менеджмент.

ТРУДОВОЙ СТАЖ

Администратор мета-данных, руководитель проектов ТОО «Bimash» (2006–2008)

Главный менеджер ДИТ АО «Цеснабанк» (2008–2010)

Заместитель ИТ директора Транспортной группы ENRC Logistics (2010–2012)

IT Performance Manager ENRC Group (2012–2013)

Advisory Manager ТОО «PricewaterhouseCoopers» (PwC) (2013–2016)

Заместитель председателя правления АО «Астана Innovations» (2016–2017)

Руководитель ГКП на ПХВ «Городской центр мониторинга и оперативного реагирования» акимата города Нур-Султан (12.2017)

Заместитель руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам (05.2022–12.2023).

Вице-министром промышленности и строительства Жаннат Дубирова была назначена в декабре 2023 года.