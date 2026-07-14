Айдос Тогызбаев назначен заместителем акима Туркестана

На основании заключения областной комиссии и распоряжения акима Туркестана Азимбека Пазылбекулы заместителем акима города назначен Айдос Тогызбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

В новой должности Айдос Тогызбаев будет курировать вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства, земельных отношений, архитектуры и градостроительства.

Айдос Тогызбаев родился 28 ноября 1988 года. Окончил гуманитарный колледж «Арыстанбаб», Южно-Казахстанский гуманитарный институт и Казахский университет технологии и бизнеса.

Трудовую деятельность начал в 2008 году делопроизводителем специализированного межрайонного административного суда Астаны. В разные годы работал в судебной системе, Министерстве юстиции РК и департаменте по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Республики Казахстан.

С 2019 по 2021 год занимал должность заместителя руководителя департамента юстиции Туркестанской области. Затем возглавлял департамент юстиции Северо-Казахстанской области.

С февраля 2025 года до настоящего назначения занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Туркестанской области.

Общий стаж работы на госслужбе нового замакима города Туркестана Айдоса Тогызбаева превышает 15 лет.

Ранее сообщалось о назначении руководителя департамента по управлению земельными ресурсами в Жамбылской области.